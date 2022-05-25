Стася Ровинская резко отреагировала на предложение передать ВСУ оставшиеся в Украине авто

Телеведущая Стася Ровинская с мужем и детьми переехала в США. Сейчас семья проживает в Нью-Йорке, где пытается обустроить жизнь. На предложение отдать ВСУ оставшиеся в Киеве автомобили девушка ответила довольно резко.

В Соединенных Штатах Америки Стася будет начинать все сначала. За океан она улетела, чтобы обустраивать жизнь и обеспечить детям спокойное детство, поскольку средств для жизни на паузе в Европе в телеведущей и ее семьи нет.

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Стася Ровинская об общении со знакомыми

Даже на расстоянии ведущая продолжает помогать Украине. Она тоже постоянно общается с друзьями, знакомыми. Однако некоторые сообщения ее удивляют.

На днях знакомая посоветовала Ровинской отдать на нужды Вооруженных Сил Украины автомобили, оставшиеся у нее в Киеве. Мол, если ведущая сейчас в США, то автомобиль может помогать нашим военным. Другая подписчица не понимает, почему такой совет плохой.

А хорошая? У меня трое маленьких детей, я в чужой стране, пока без работы. Я похожа на миллионершу? ВСУ моя семья с первого дня войны помогает, чем может,

– ответила Ровинская.



Стася Ровинская о совете знакомой / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



Стася Ровинская о совете знакомой / Скриншот инстаграм-сториз ведущей