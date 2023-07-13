"Герои умирают за нас": сеть захватил жуткий и очень мощный трек певицы СТАСИК

На днях украинская военная и певица СТАСИК, настоящее имя которой Анастасия Шевченко, опубликовала песню "Герои умирают". Текст музыкальной композиции имеет глубокий смысл и напоминает слушателям болезненную правду – герои умирают. Это первая за полгода работа исполнительницы.

Релиз трека и выход клипа прошли 12 июля. В сети люди уже успели высказать свое мнение о новой музыкальной композиции. К тому же, премьеру "Герои умирают" прокомментировали Оля Полякова, Коля Серьга и другие украинские артисты.

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СТАСИК представила новый трек

Певица отметила, что "Герои умирают" посвящена общественному деятелю и военному Роману Ратушному и всем защитникам и защитницам Украины, погибшим на российско-украинской войне.

"Герои не умирают" - украинский военный лозунг. Он поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и нашей памяти. Но мы должны смотреть в глаза. В реальности герои умирают,

– подчеркнула исполнительница.

В клипе Анастасия Шевченко предстала в образе Харона, являющегося перевозчиком умерших через реку Стикс в загробный мир.

Отметим, что Анастасия сейчас воюет на востоке Украины. До этого она была на Херсонщине. Так что в видеоролике на новую песню также снялись собратья и сосестры певицы. Режиссером клипа выступила Анна Бурячкова

СТАСИК – "Герои умирают": смотрите видео онлайн

Реакция слушателей на песню

"Это невероятно и жутко. Спасибо за все";

"Вы правы, они умирают и умирают за нас. Они уже не смогут прожить свою жизнь, а проживаем ее мы, и от этого очень болит";

"Стасик, зная все, что вы видели, и пережили эти слова раздаются особенно страшно и мощно";

"Спасибо. Они умирают за нас. В сердце дыра навсегда за наш народ, за каждое фото в ленте неизвестного погибшего, который становится близким. Слезы не заканчиваются";

"Спасибо, очень мощно! Должны помнить о цене свободы, потому что герои умирают за нас";

"Самая честная и талантливая работа! Дама, вы нашли силы сказать все прямо. Большое уважение! Спасибо";

"Эмоционально очень тяжелое видео и песня, но это правда. Я благодарю вас, Анастасия, за то, что вы делаете. Я благодарю всех наших защитников, которые сейчас ведут бой за Украину. Вечное уважение и память погибшим за нас".

Кроме того, на песню отреагировали и украинские знаменитости. В частности, с подписчиками трека поделились Алина Паш и Марина Круть. Также Коля Серга, он очень лаконично высказался о работе исполнительницы: "Сверхмощно". Свой комментарий также оставила певица Оля Полякова.

"Это такая сильная работа. Потрясающая", – отметила исполнительница.

Текст песни "Герои умирают"

Это стихотворение, написанное несколько лет назад, поэтессой Сашей Кладбище. Анастасия Шевченко увидела его в фейсбуке, после этого написала автору и спросила, может ли его спеть. Александра согласилась. Что касается музыки на этот текст, то она, по словам исполнительницы, существует давно.

Я думаю, что не выпускала песню раньше, ведь была внутренне слабее, чем сейчас, и не была готова к потенциальному хейту, который может возникнуть вокруг песни... Но сейчас я значительно сильнее,

– высказалась СТАСИК в интервью для "Cуспільне. Культура".

К слову, Анастасия Шевченко перевела песню на 21 язык мира.

Полный текст песни:

Герои погибают.

И боль чувствуют, и ужас

Герои умирают в окопах и блиндажах.

В кроватях госпиталей, скорых, недостаточно скорых.

От холода, сепсиса и ранений тяжелых.

Они умирают, потому что оружие разъело ржавчина.

От снайпера пули, растяжки, гранаты, ножа.

Герои умирают, потому что баки соляры пусты,

Или от петли заставшей их в одиночестве.

Не надо говорить

они не умирают,

потому что это

Уродливая неправда,

Ложь лицемерная в лицо

Для отца и матери каждого, каждой из тех,

Кто сражался героем и смертью героя улег.

Кто в жертву приносит

Прошлое, будущее свое

Кто молча в гранитных плитах

Навеки возникает,

Один из списков имен и подразделов названий.

Герои умирают

Они умирают

За нас.