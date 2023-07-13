В течение ночи оккупанты выпустили по Украине дроны и ракеты, больше всего досталось Киеву. ВСУ смогли сбить все вражеские объекты, однако обломки повредили дома в 5 районах города.

К теме Сначала гул, а потом как бахнуло: очевидцы рассказали о ночной атаке дронами по Киеву

Звезды уже отреагировали на очередную ночную атаку. Они выражают злобу на страну-агрессора и благодарят ПВО. 24 Канал собрал реакции звездного бомонда на атаку ночью 13 июля

Наталья Денисенко

Актриса поблагодарила ВСУ за их работу, ведь она тоже живет в этом районе.

Наш Подольский район, в котором мы живем… Спасибо нашим силам ПВО, что мы живы,

– написала Наталья Денисенко.



Реакция Наталки Денисенко на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

Тарас Цымбалюк

Украинский актер распространил в соцсети фото по ночной атаке Киева. Цымбалюк оставил к нему хэштег, что Россия – террористическая страна. Впоследствии он добавил свое утреннее фото и заявил, что "Россия – это п**орасная страна".



Реакция Тараса Цымбалюка на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

Кристина и Григорий Решетники

Жена звездного ведущего тоже показала последствия атаки. Она отметила, что ее семья в этот день была не в Киеве. "Там был сплошной ужас этой ночью", – написала Кристина.

Когда это кончится… После атаки "Шахедов", вот как выглядит квартира, куда попал обломок,

– отметила она, перепостив видео.



Реакция Кристины Решетник на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

В то же время Григорий Решетник показал статистику сбитых дронов и ракет за последнюю ночь. Он добавил лаконичную подпись: "Ужасы продолжаются. Их способны остановить ВСУ и украинский народ".

Наталья Могилевская

Певица тоже показала видео поврежденного дома. Она сообщила, что обломок дрона изнурял квартиру на 25-м этаже высотки в Дарницком районе Киева. "Ранен мужчина, который был дома. Также пострадала девочка из соседнего дома", – добавила Могилевская.



Реакция Натальи Могилевской на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

Илона Гвоздева

Звезда сейчас находится на отдыхе за границей. Однако Гвоздева тоже не смогла обойти трагедию. В Инстаграм-сторис танцовщица перепостила фото столичного дома, атакованного Россией. "Киев. Ужас и боль", – написала она.



Реакция Илоны Гвоздевой на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

Даша Цветкова

Блогерша в этот день празднует день рождения сына. Но праздничное настроение им испортила Россия. Квиткова отметила, что мир должен помнить, что Россия – террорист. Она также показала фото с места удара.



Реакция Даши Цветочной на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

Джамала

Звезда в Инстаграм-сторисе показала последствия атаки Киева и добавила описание на английском языке, чтобы это увидели за границей. В частности, Джамала отметила, что из-за атаки погиб мужчина, еще 4 человека пострадали.



Реакция Джамалы на ночную атаку Киева / Скриншот из инстаграммы

TVORCHI, Кристина Соловой, Ольга Сумская и другие знаменитости также не смогли промолчать в ответ на российский удар по Киеву. Они благодарят ПВО и рассказывают о последствиях обстрелов.

Другие реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

К слову, на днях журналистка Рамина Эсхакзай побывала в окопах 72-й отдельной мотострелковой бригады России, которую до этого разбили украинские военные. В процессе съемок блоггер с командой и защитниками попали под вражеский обстрел. Они находились в одном километре от Бахмута. Видео – смотрите в нашей статьи.