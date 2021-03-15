Вторая самая молодая рекодсменка: 9-летняя дочь Бейонсе получила свою первую Грэмми
Старшая дочь супругов Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер установила исторический рекорд – она стала второй самой молодой артисткой, которая удостоена Грэмми. Первенство все еще до сих пор держит Леа Писолл, которая в 8-летнем возрасте завоевала Грэмми в номинации "Лучший альбом".
Источник:Vulture
Вечером 14 марта в США состоялась музыкальная премия Грэмми, где звезды были удостоены высокими наградами в сфере музыки. В частности, заветную статуэтку получила 9-летняя Блю Айви Картер, которая вместе со своей звездной мамой Бейонсе, а также SAINt JHN & WizKiD исполнила песню Brown Skin Girl. Работа была номинирована в категории "Лучший музыкальный клип", поэтому девочка тоже получила статуэтку.
Стоит увидеть Бейонсе и Тейлор Свифт установили рекорд по количеству завоеванных Грэмми
Блю Айви Картер в клипе Brown Skin Girl: смотреть видео онлайн
Таким образом талантливая Блю Айви сразу попала в список рекордсменов, уступив лишь одним местом артистке Леи Писолл, которая в 2001 году была в составе группы Peasall Sisters и всего в 8 лет завоевала Грэмми.
Поскольку церемония Грэмми-2021 проходила в условиях строгих карантинных ограничений, Блю Айви не присутствовала на церемонии. За нее награду получила мамочка Бейонсе, которая не сдерживала эмоций вместе с Jay-Z в зале присутствующих. На сцене женщина отметила, что очень гордится своей дочкой и благодарна, что может быть ее матерью.
Сама же Бейонсе также установила рекорд – благодаря двум медалям на 63-й церемонии награждения (за "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее исполнение в стиле R&B") она собрала 28 статуэток Грэмми за всю историю музыкальной карьеры.
Что известно о Грэмми-2021: кратко
- Церемония изначально была запланирована на 31 января 2021 года, но ее перенесли на 14 марта в связи со всплеском заболеваемости COVID-19.
- Грэмми-2021 состоялось в Лос-Анджелесе при ограниченном количестве людей в масках. Красная дорожка со знаменитостями также была.
- Что касается самых интересных наград, то Тейлор Свифт в третий раз получила Грэмми за лучший альбом года, установив этим рекорд.
- Также победу одержал Канье Вест за "Лучший альбом современной христианской музыки".
- Билли Айлиш получила 2 награды Грэмми, одну из которых – за песню для фильма о Джеймсе Бонде.
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