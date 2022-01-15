"Старик Хоттабыч": Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику в сети
Источник:инстаграм Потапа
Украинский рэпер Потап отдыхает с Настей Каменских в Мексике. За время отпуска мужчина отрастил бороду, но когда показался в новом имидже фанам, то нарвался на критику.
Украинское звездные супруги – Настя Каменских и Потап около недели отдыхают в Мексике. Все время они уделяют долгожданному отпуску, поэтому очень редко делятся совместными фото.
Смотрите также Надя Дорофеева и Вова Дантес "зависали" с российскими звездами в Мексике
Потап отрастил бороду в Мексике
На днях Потап и Настя Каменских поделились с поклонниками редкими фото с отдыха. Знаменитости позировали в повседневном наряде.
Певица позировала перед камерой в черных широких брюках и белом топе с декольте с черным гороховым принтом. Она дополнила образ сумкой и сдержанной прической.
Рэпер Потап предстал в бело-серых брюках с принтом и фиолетовой футболке. Также мужчина сменил имидж – отрастил бороду.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды
Правда, фаны не оценили новый внешний вид продюсера. Потапа раскритиковали в комментариях под фото:
- "Рядом с такой красавицей мужчина должен быть ухоженным. Неужели трудно побриться?";
- "Старик Хоттабыч";
- "Старенький";
- "Потап уже седой";
- "На деда похож, пусть сбреет бороду";
- "У меня такое впечатление, что Потапу уже лет 50";
- "Леша, побрейся".
Отметим, что есть и положительные комментарии, где поклонники восхищаются парой:
- "Ваша пара просто супер";
- "Красивые";
- "Круто";
- "Пупсики";
- "Хорошая вы пара!".