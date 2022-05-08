На станции Крещатик: Боно и Эдж из легендарной группы U2 выступили для украинцев в Киеве

Участники культовой ирландской группы U2 приехали в Украину. Лидер коллектива Боно и Эдж спели для украинцев в метро.

Участники знаменитой ирландской группы приехали в Украину. Боно и Эдж из U2 прибыли в Киев, где дали мини-концерт.

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Боно и Эдж из U2 в Киеве

Музыканты появились в столичном метро на станции "Крещатик". Они спели для украинцев несколько своих легендарных хитов. Послушать Боно и Эджа из U2 пришли волонтеры, военные и все оказавшиеся в подземке. Выступление звезд было настоящим сюрпризом для украинских поклонников.

Впоследствии к Боно и Эджу присоединился лидер группы "Антитела" Тарас Тополь.

, Тарас Тополь уже известен хитом 2step, который записал вместе с британским музыкантом Эдом Шираном. Клип на песню стал не только поддержкой украинцев в тяжелое время, но и настоящей премьерой – через 2 дня после релиза видео просмотрели более 2 миллионов раз.

Боно и Эдж выступили для украинцев: видео

Отметим, что группа U2 поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны. 5 марта они опубликовали сообщение, которое посвятили нашему народу.

“Мир наблюдает. Украинский народ учит остальному миру, как выглядит свобода, как она чувствуется, а главное, как она действует. Хулиган по соседству не победит. Благослови ваши поэтические души. Мы храним вас в наших молитвах", – писали музыканты.

Как мировые звезды поддерживают Украину