Стали ангелами для детей, – "Антитела" посвятили песню родителям, которые пали на войне

Украинская группа "Антитела" в День отца посвятила одну из своих песен папам. Так они почтили воинов, отдавших жизнь за Украину.

Еще 6 лет назад украинский коллектив "Антитела" выпустил щемящую песню "В книжках". В нем рассказывается о мальчике, отец которого скончался на войне.

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"Антитела" отдали честь папам

В День отца, который в Украине в этом году празднуют 19 июня, группа решила посвятить песню "В книжках" всем папам, отдавшим свою жизнь за Украину. К сожалению, их композиция из-за российского вторжения снова стала крайне актуальна.

В этот День Отца – посвящается всем воинам, которые отдали жизнь за Украину и навсегда стали Ангелами-хранителями для своих детей И в книгах, когда-то в книгах,

– поделились музыканты.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет великим изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет ли кому-то жизнь... Но уже никогда не узнает одного – голоса папы. У войны есть много смыслов... Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда!" – добавил Тарас Тополь.

Также группа поделилась особенно трогательными строками из песни: "Расцелует знакомую улыбку. Уже сам до подоконника дотянулся, И наконец папа вернулся, В названиях улиц, а он ждал дома".

"Антитела" – "В книжках": смотрите видео онлайн

Напомним, музыканты из группы "Антитела" служат в территориальной обороне. Недавно лидер группы Тарас Тополь опроверг миф о том, что звезды имеют определенные привилегии во время службы.

Он подчеркнул, что ТрО – не игрушки: "Все почему-то думают (и я в принципе понимаю, почему), что это какая-то показуха. Прежде всего это работа, которую ты должен делать. И не важно, кто ты – звезда, не звезда. Здесь такие люди разные собраны. И бизнесмены, и миллионеры, и владельцы заводов. И все как один делают свою работу".