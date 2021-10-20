Спрыгнул на ходу, – Костя Войтенко об экстремальной поездке на лошади

Актер сериала "Домик на счастье" (Новый канал) рассказал об опасном случае, произошедшем с ним на курсах верховой езды. Однажды он едва не попал в полосу веток, которая бы нанесла ему многочисленные травмы.

Быть профессиональным актером – это значит не только уметь хорошо играть любую роль, но и обладать дополнительными навыками. Например, ради участия в одном из проектов актер Константин Войтенко специально учился ездить на лошади.

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Насколько непросто это ему далось, парень рассказал во время съемок третьего сезона шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

У меня было 12 занятий по верховой езде – я готовился к одному проекту, и это было весьма экстремально. Самым сложным было укротить коня, который меня почему-то совсем не принял. Он мог скакать галопом к себе в стойло через лес! А те, кто был в состоянии укротить коня, оставались далеко позади, потому что он мчался очень быстро,

– рассказал актер.



Константин Войтенко / Фото из инстаграма актера

Искать выход из ситуации приходилось за считанные секунды, ведь оставаться на коне было опасно.

"Я спрыгивал с лошади на ходу, потому что дальше на пути меня ждала плотная полоса веток. Если бы не прыгнул, они бы снесли меня", – поделился Костя.

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