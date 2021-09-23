Современные технологии в традиционном колорите, – Педан о том, почему стоит посетить Узбекистан

Никогда не знаешь, куда может занести тебя судьба. Тем более во время карантина, который открыл людям совершенно неожиданные места. Так, во время планирования похода в Фанские горы в Таджикистане Александр Педан с друзьями понял, что возвращаться в Украину дешевле из Ташкента – столицы Узбекистана.

Для полноты истории Александр Педан решил рассказать о невероятном путешествии из первых уст, поэтому далее – слова телеведущего, сообщает его пресс-служба.

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Пешком через границу

"Сначала мы совершали восхождение в Фанские горы. Поделились с гидом своими планами посетить Узбекистан, а он нас просто шокировал. Сказал, что автосообщение между странами закрыто, и границу пересечь можно только пешком! Но мы все равно решили попробовать. Тем более – когда еще представится возможность так переходить границу?

Нас высадили из машины у ворот, которые вздымались в высоту где-то на 4 метра. Если честно, это больше напоминало тюрьму. Сразу забирают паспорта и невероятно долго проверяют все данные. Случилась забавная история, когда таджикский таможенник подумал, что Александр – это не имя, а фамилия. Долго пытался ему объяснить, что это именно имя, которое на их языке будет Искандер. После этого он шутил, или я случайно не Искандер Македонский.



Александр Педан в Узбекистане / Фото из личного архива ведущего

Когда все документы проверены, тогда уже запускают на нейтральную территорию между Таджикистаном и Узбекистаном. С друзьями шагали вчетвером 200 метров по жаре – только мы и никого вокруг. Это было очень странное ощущение.

На границе с Узбекистаном проверяют вещи, а затем прямо на месте за 100 тысяч местных сум (примерно 10 долларов) берут мазки с языка и проверяют на наличие коронавируса. Результат подождать надо примерно 20 минут. Нам сказали, что все в порядке, дали справку и впустили на территорию страны. Там уже ждала машина – местные гиды помогли договориться об этом заранее. Так, примерно через час мы перешли границу.



Александр Педан в Узбекистане / Фото из личного архива ведущего

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Города из сказок: Самарканд и Бухара

Мы решили посетить Самарканд и Бухару, ведь эти названия звучат просто сказочно. Да и вообще приехать в Узбекистан, по-моему, стоит. Страна полностью готова к туризму. Там дешево, безопасно, качественный сервис, очень вкусная еда, а самое главное – очень много исторических объектов, которые интересно увидеть, ведь они не только хороши, но и колоритны для украинцев.



Памятка Узбекистана / Фото из личного архива ведущего

Начать можно с Гур-Эмир – мавзолея Тимура (их правителя и полководца XIV века) в Самарканде. Кстати, мы лишь на второй день поняли, что знаем его совсем под другим именем – Тамерлан. Известного полководца, завоевавшего пол мира, в Узбекистане почтили бесчисленным количеством памятников. Поэтому мы везде на него наталкивались. Как по мне, это вдохновляет туристов немного погуглить и больше узнать об истории страны.

Также стоит посетить местные мечети и прогуляться в университеты – полюбоваться ими хотя бы извне. Все они в мозаике, украшены изразцами, разрисованы. Кажется, что здесь историю поставили на паузу где-то в XIV веке, и дали тебе возможность ее увидеть.



Александр Педан в Узбекистане / Фото из личного архива ведущего

Эта традиционная красота как-то сочетается с суперсовременными технологиями. Я был удивлен, что между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой ходит сверхбыстрый поезд (его скорость – 230 км/ч). Поэтому мы утром за 1,5 часа смогли доехать до Бухары (а это 300 километров, между прочим!), погулять весь день и так же вернуться. К сожалению, было очень жарко, температура достигала до +38°C. Это все равно того стоит, ведь город действительно очень красивый. Но я пришел к выводу, что лучший сезон для Узбекистана – октябрь. Тогда уже не так жарко, но не менее красиво.

Особенности Узбекистана

За месяц я успел посетить и Таджикистан, и Узбекистан. Для многих людей это может звучать почти как одна и та же страна, но они совершенно разные. Таджикистан более традиционен. На улицах вы увидите многих людей в национальных нарядах. Там придерживаются многих старомодных канонов – например, дочка не может гулять сама по улице, она должна быть обязательно либо с мамой, либо с бабушкой, потому что потом ее не выдашь замуж. До сих пор существуют традиции, по которым парня с девушкой женят, хоть они до того даже никогда не виделись.



Узбекистан / Фото из личного архива ведущего

А вот Узбекистан более европеизирован. Когда мы купили тюбетейки и решили прогуляться в них по городу, оказалось, что единственные люди на весь Самарканд в этом национальном головном уборе – это мы. Они ходят в современной одежде: джинсах, платьях, иногда даже в коротких юбках (но такое не очень часто увидишь, ведь в стране все же ислам).

Однако придерживаются и многих традиций. Например, гид нам рассказал, что 30 дней после бракосочетания невеста должна ходить каждый день в новом красивом платье и с макияжем.

Сочетание современности с традиционным колоритом и делает эту страну такой интересной для туристов".



Александр Педан в Узбекистане / Фото из личного архива ведущего