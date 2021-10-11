Сотни роз и воздушных шариков: Иванна Онуфрийчук показала сюрприз от мужа-миллионера

В феврале ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Ее супружеская жизнь похожа на сказку, ведь любимый едва ли не каждый день поражает романтическими сюрпризами.

Новоиспеченные супруги на собственном примере доказывает, что отношения на расстоянии возможны: Иванна Онуфрийчук живет в Украине, а Алмаз – в Швейцарии. Свое отсутствие долларовый миллионер компенсирует потрясающими подарками, каждый из которых превосходит предыдущий.

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Так, роскошная квартира ведущей "Танцев со звездами" превратилась в оранжерею. Ей доставили сотни красных и белых роз, воздушных шариков в форме сердец, множество мягких мишек, фруктов и полезных сладостей.

Безусловно, эффектным сюрпризом от мужа Иванна Онуфрийчук похвасталась перед 275-тысячной аудиторией в инстаграме. Она намекнула, что ради нее миллионер готов на все.

Настоящий мужчина проявляет любовь поступками, беспокоится и поддерживает, оберегает от всего мира в своих крепких объятиях. А если потребуется, то и звездочку с неба достанет, чтобы любимая была счастлива,

– подписала влюбленная телеведущая.

Напомним, в Швейцарии казахский бизнесмен Алмаз устроил для Иванны Онуфрийчук не менее романтический сюрприз. Вдвоем они полетали на воздушном шаре над зелеными горами и голубыми озерами. Более того, на высоте птичьего полета мужчина смог накормить любимую блюдами высокой кухни.