Sonya Kay и Олег Петров празднуют первую годовщину свадьбы: новые фото церемонии

Украинская певица Sonya Kay ровно год назад вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова. 7 июня 2020 года влюбленные зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, однако масштабного празднования не устраивали, поскольку незадолго до запланированной свадьбы умер папа невесты. Однако праздничную фотосессию супруги тогда таки устроили. Теперь Sonya Kay поделилась новыми фотографиями с того дня.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) в годовщину со дня бракосочетания с любимым поделилась с фанатами новыми семейными снимками и в очередной раз призналась мужу в любви.

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Новые фото со свадьбы Sonya Kay

Знаменитость обнародовала новые кадры на личной странице в инстаграме. Она поделилась с поклонниками самыми эмоциональными моментами одного из самых важных дней в жизни. В частности показала саму роспись. София безгранично счастлива, что смогла найти того мужчину, с которым соединила свою жизнь.

Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя безгранично!

– написала Sonya Kay в публикации.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях влюбленную пару засыпают комплиментами. К поздравлениям присоединилась и ведущая Соломия Витвицкая: "С годовщиной! И пусть дальше будет еще интереснее!". Поклонники исполнительницы также оставляют много приятных слов и поздравлений: