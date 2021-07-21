В санаторий Соломия Витвицкая уехала с семьей. На лечебном курорте она провела четыре дня. Все это время ведущая выходила на связь с поклонниками в очках и с макияжем, а теперь показала, как на самом деле выглядит после ДТП.

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В прямом эфире в инстаграме знаменитость сняла солнцезащитные очки. Как выяснилось, под ними она прятала огромные синяки под глазами.

Я стукнулась лбом, у меня виден кровоподтек. Меня предупреждали, что потом все опустится чуть ниже, под глаза. Я не верила, но все-таки проверила. Отеки сошли, а синяки остались,

– поделилась Соломия Витвицкая.

Уже сегодня утром она возвращается в Киев и планирует выйти в прямой эфир. Очевидно, что в кадре ведущая должна выглядеть безупречно, поэтому возлагает большие надежды на гримеров.

"Реабилитация после ДТП продолжается на Закарпатском курорте. Уже завтра планирую в Киев. Как считаете, наши гримеры справятся?" – написала Соломия Витвицкая в фейсбуке.



Соломия Витвицкая с синяками на лице / Фото с инстаграма ведущей

Добавим, на следующий день после ДТП Соломия Витвицкая вернулась к работе. Она опубликовала видео телестудии, показав, как выглядит после пережитого. Тогда большой синяк на лбу удалось скрыть благодаря макияжу. Справятся ли стилисты в этот раз, узнаем позже.