Соломия Витвицкая в момент столкновения автомобиля, в котором она ехала, и грузовика была на заднем сидении. Поэтому звезде повезло и она не очень травмировалась.

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Соломия Витвицкая о состоянии после ДТП

Знаменитость не появлялась в инстаграм-сторис со вчерашнего вечера, поэтому поклонники волновались за нее. Соломия опубликовала короткий ролик из телестудии и отметила, что вернулась к работе. Она поблагодарила всех за переживания и теплые слова.

Витвицкая рассказала, что ушиб на лбу ей скрыли с помощью макияжа. Поэтому в кадре она, как всегда, будет выглядеть безупречно.

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Напомним, Соломия Витвицкая вместе с подругой ехали на микроавтобусе. Неожиданно перед ними резко затормозил грузовик, поэтому женщины столкнулись с ним. Подруга ведущей была за рулем и сломала ногу. Сама же Саломия ударилась о переднее сиденье. Есть информация о том, что виновником ДТП стал водитель скутера, который вызвал аварийную ситуацию, однако он свою вину отрицает.