Соломия Витвицкая в черном платье позировала на берегу моря: атмосферные кадры

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая отдыхает в Одессе. Звезда прогулялась по пляжу. Она сделала несколько атмосферных фото в легком черном платье и стильной шляпе.

Знаменитости активно распространяют фото с отдыха. Немало известных людей полетели заграницу, но есть и те, кто для летнего отпуска выбрал Украину. Среди них Соломия Витвицкая.

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Ведущая с друзьями отдыхает в туристической Одессе. Там сейчас довольно жарко, поэтому красавица имеет возможность продемонстрировать различные летние образы.

Летний look Соломии Витвицкой

Во время прогулки по побережью Соломия босиком предстала перед объективом в легком черном платье длины ниже колен. Наряда имел короткие рукава, в зоне декольте украшено белым кружевом, обнажил плечи знаменитости и застегивался на пуговицы.

Витвицкая дополнила пляжный образ аксессуарами – большой соломенной шляпой, длинной цепочкой и солнцезащитными очками с белой оправой. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий блестящий макияж с коричневой помадой на губах.

А море, море, море... Всем нам очень нужно, как солнце и небо,

– написала ведущая под фото.

Для просмотра фото листайте вправо:

Естественно, что более 230-тысячная аудитория подписчиков ведущей не оставила ее сообщение без внимания. Поклонники не устают высказывать Соломии комплименты.