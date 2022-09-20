Блогерша София Стужук, которая пиарит россиян, выходит замуж: фото из Парижа

Украинская блогерша-миллионница София Стужук, которая не признает россию агрессором, выходит замуж. Ей сделал предложение бизнесмен Антон Левданский, с которым она живет в Латвии. Предложение он сделал на крыше в Париже с видом на Эйфелеву башню.

Из-за полномасштабной войны 27-летняя София Стужук сбежала с детьми в Латвию, но, очевидно, забыла, как это просыпаться от взрывов, и рекламирует российских блогеров. На днях она поехала с бойфрендом в Париж, где он сделал ей предложение на фоне Эйфелевой башни. Блогерша, конечно же, сказала "да".

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Скандальная София Стужук выходит замуж

Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни,

– написала София Стужук в инстаграме.

"Я встретила мужчину, в слове которого я не сомневаюсь. В котором уверена и которому доверяю. Мой прекрасный мужчина – самый яркий пример "сказал – сделал". И я в очередной раз убедилась, как убеждаюсь каждый день рядом с ним, что выбрала того мужчину. Своего", – расхвалила блогерша своего будущего мужа.

Бойфренд Софии Стужук сделал ей предложение в Париже / Фото из инстаграма блогерши

Кольцо, которое подарили Стужук на помолвку / Фото из инстаграма блогерши

Интересно, что с Антоном Левданским София Стужук встречается менее года. Они познакомились в одном из ночных клубов Киева и провели вместе ночь в отеле. К утру мама троих даже не помнила имя парня, но, на удивление, их роман перерос в серьезные отношения. Блогерша говорила, что Антон первый, в кого она влюбилась после смерти мужа Дмитрия Стужука.