Отказалась петь в Италии из-за россиян: Кулеба наградил 13-летнюю украинку Софию Самолюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наградил Софию Самолюк. Украинка отказалась выступить на международном фестивале Sanremo Junior из-за участия россиян. Более того, девочка перехитрила организаторов и произнесла мощную речь.

Дмитрий Кулеба отметил юную украинскую вокалистку специальной благодарностью Министра иностранных дел. Об этом пишет 24 Канал.

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"За победу духа в культурной дипломатии"

Глава МИД обратился к Софии Самолюк и отметил, что иногда, чтобы победить в конкурсе или соревновании, не нужно петь, рисовать, создавать скульптуру, снимать фильмы. Иногда для этого нужно просто занять позицию, продемонстрировать, что ты являешься представителем своего народа, который ценит собственное достоинство.

Вот это ты и сделала. И потому ты победила. У тебя не будет диплома Sanremo в этом году, но ты получила что-то гораздо больше. Ты одержала победу своей стране, настоящую культурную победу. Не исполнив ни слова, но сказав очень сильные слова,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также добавил, что вместо диплома Sanremo хочет наградить украинскую вокалистку благодарностью Министра иностранных дел Украины "За победу духа в культурной дипломатии".

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Что этому предшествовало