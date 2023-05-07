Отказалась петь в Италии из-за россиян: Кулеба наградил 13-летнюю украинку Софию Самолюк
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наградил Софию Самолюк. Украинка отказалась выступить на международном фестивале Sanremo Junior из-за участия россиян. Более того, девочка перехитрила организаторов и произнесла мощную речь.
Дмитрий Кулеба отметил юную украинскую вокалистку специальной благодарностью Министра иностранных дел. Об этом пишет 24 Канал.
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"За победу духа в культурной дипломатии"
Глава МИД обратился к Софии Самолюк и отметил, что иногда, чтобы победить в конкурсе или соревновании, не нужно петь, рисовать, создавать скульптуру, снимать фильмы. Иногда для этого нужно просто занять позицию, продемонстрировать, что ты являешься представителем своего народа, который ценит собственное достоинство.
Вот это ты и сделала. И потому ты победила. У тебя не будет диплома Sanremo в этом году, но ты получила что-то гораздо больше. Ты одержала победу своей стране, настоящую культурную победу. Не исполнив ни слова, но сказав очень сильные слова,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Также добавил, что вместо диплома Sanremo хочет наградить украинскую вокалистку благодарностью Министра иностранных дел Украины "За победу духа в культурной дипломатии".
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Что этому предшествовало
- 13-летняя София Самолюк отказалась выступать на детском вокальном фестивале в Сан-Ремо 3 мая 2023 года. Победительница "Черноморских игр" рассказала, что к конкурсу допустили представителей государства-агрессора.
- Девочка отметила, что организаторов пытались убедить, что так не должно быть, Россия не может участвовать в международном фестивале. Однако те заявили, мол, "дети здесь ни при чем, музыка ни при чем, просто идите и не мешайте".
- Соглашаться на такое юная София не захотела. Поэтому украинка пошла на уловки. Вокалистка вышла на сцену, однако вместо того, чтобы спеть, произнесла мощную речь: "Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину".