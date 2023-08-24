Первый кадр за последний год: София Ротару в платке заинтриговала фото со своим сыном

У певицы Софии Ротари сегодня двойной праздник – она отмечает День Независимости и день рождения сына. Руслану 24 августа исполнилось 53 года. Артистка заинтриговала фото с сыном, а виды на фоне напоминают Украину.

Новое фото певица показала в инстаграмм-сторис. Она поздравила своего сына Руслана Евдокименко с днем рождения.

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София Ротару поделилась с подписчиками совместным фото с сыном. На снимке певица улыбалась и позировала в платке и солнцезащитных очках. В то же время Руслан стоял в соломенной шляпе и синей футболке.

"C Днем рождения!" – коротко написала Ротару.



София Ротару показала фото с сыном / Фото с ее инстаграмм-сторис

Фото было сделано посреди поля с подсолнухом в руках звезды. Где именно сфотографировалась семья – неизвестно, но вид очень напоминают Украину.

Предварительно свою фотографию Ротару показывала еще год назад – в августе 2022 года на свой день рождения. Тогда артистка опубликовала пост и призналась, что приехала в Украину.

В то же время, подруга Ротару, певица Лайма Вайкуле рассказывала, что та находится где-то в "безопасном месте": возможно, на западе Украины, возможно – за рубежом.

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