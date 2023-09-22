Счастливые в день свадьбы: София Ротару показала архивное фото с покойным мужем

Украинская певица София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко в далеком 1968 году. Пара прожила в браке 34 года. Теперь народная артистка показала архивное фото со своей свадьбы.

К сожалению, муж Софии Ротару скончался более 20 лет назад. В прошлом году певица приходила на его могилу в Киеве.

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Ротару показала архивное фото со свадьбы

София Ротару вышла замуж 22 сентября 1968 года. Артистка благополучно прожила в браке 34 года. Однако в 2002 году Анатолий Евдокименко скончался.

Звезда в годовщину припомнила день свадьбы и поделилась с поклонниками архивным фото. На кадре пара улыбалась в свадебных нарядах.



Ротару показала фото со своей свадьбы / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

О годовщине свадьбы Ротару не забыл и ее сын. Руслан Евдокименко опубликовал в инстаграмме фото своих родителей и добавил подпись на русском языке: "Есть вечная любовь".



Руслан показала фото родителей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Софии Ротару

Певица познакомилась с будущим мужем после победы в конкурсе самодеятельности. Тогда Анатолий влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.

55 лет назад София Ротару вышла замуж за Евдокименко. В браке у них родился сын Руслан. Они всю жизнь прожили вместе, поддерживая друг друга. Муж помог певице добиться успеха. Благодаря ему была основана группа "Красная рута", в которой София Михайловна стала солисткой.

Вместе они прожили больше тридцати лет – до самой смерти Анатолия Евдокименко. Он скончался на 61 году жизни, не пережив третий инсульт. Анатолий похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Артистка тяжело переживала эту потерю, она перестала выступать и появляться на торжественных мероприятиях. Спустя всего год после трагедии Ротару впервые вышла на сцену, посвятив выступление памяти Евдокименко.

После этого Софии Ротару несколько раз приписывали романы, но их все опровергал сын Руслан. Он утверждал, что его мать одинока.