Счастливые в день свадьбы: София Ротару показала архивное фото с покойным мужем

22 сентября 2023, 16:47
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София Ротару

Украинская певица София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко в далеком 1968 году. Пара прожила в браке 34 года. Теперь народная артистка показала архивное фото со своей свадьбы.

К сожалению, муж Софии Ротару скончался более 20 лет назад. В прошлом году певица приходила на его могилу в Киеве.

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Ротару показала архивное фото со свадьбы

София Ротару вышла замуж 22 сентября 1968 года. Артистка благополучно прожила в браке 34 года. Однако в 2002 году Анатолий Евдокименко скончался.

Звезда в годовщину припомнила день свадьбы и поделилась с поклонниками архивным фото. На кадре пара улыбалась в свадебных нарядах.


Ротару показала фото со своей свадьбы / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

О годовщине свадьбы Ротару не забыл и ее сын. Руслан Евдокименко опубликовал в инстаграмме фото своих родителей и добавил подпись на русском языке: "Есть вечная любовь".


Руслан показала фото родителей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Софии Ротару

  • Певица познакомилась с будущим мужем после победы в конкурсе самодеятельности. Тогда Анатолий влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.
  • 55 лет назад София Ротару вышла замуж за Евдокименко. В браке у них родился сын Руслан. Они всю жизнь прожили вместе, поддерживая друг друга. Муж помог певице добиться успеха. Благодаря ему была основана группа "Красная рута", в которой София Михайловна стала солисткой.
  • Вместе они прожили больше тридцати лет – до самой смерти Анатолия Евдокименко. Он скончался на 61 году жизни, не пережив третий инсульт. Анатолий похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
  • Артистка тяжело переживала эту потерю, она перестала выступать и появляться на торжественных мероприятиях. Спустя всего год после трагедии Ротару впервые вышла на сцену, посвятив выступление памяти Евдокименко.
  • После этого Софии Ротару несколько раз приписывали романы, но их все опровергал сын Руслан. Он утверждал, что его мать одинока.

Любопытно! Сейчас о певице почти ничего не слышно, она крайне редко выходит на связь. Фаны предполагают, что артистка уехала в США. Добавим, что Ротару поддерживает Украину в войне, хотя довольно редко публично об этом говорит.
Автор: Марія Бондар