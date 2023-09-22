Счастливые в день свадьбы: София Ротару показала архивное фото с покойным мужем
Источник:София Ротару
Украинская певица София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко в далеком 1968 году. Пара прожила в браке 34 года. Теперь народная артистка показала архивное фото со своей свадьбы.
К сожалению, муж Софии Ротару скончался более 20 лет назад. В прошлом году певица приходила на его могилу в Киеве.
Интересно Первый кадр за последний год: София Ротару в платке заинтриговала фото со своим сыном
Ротару показала архивное фото со свадьбы
София Ротару вышла замуж 22 сентября 1968 года. Артистка благополучно прожила в браке 34 года. Однако в 2002 году Анатолий Евдокименко скончался.
Звезда в годовщину припомнила день свадьбы и поделилась с поклонниками архивным фото. На кадре пара улыбалась в свадебных нарядах.
Ротару показала фото со своей свадьбы / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
О годовщине свадьбы Ротару не забыл и ее сын. Руслан Евдокименко опубликовал в инстаграмме фото своих родителей и добавил подпись на русском языке: "Есть вечная любовь".
Руслан показала фото родителей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Что известно о личной жизни Софии Ротару
- Певица познакомилась с будущим мужем после победы в конкурсе самодеятельности. Тогда Анатолий влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.
- 55 лет назад София Ротару вышла замуж за Евдокименко. В браке у них родился сын Руслан. Они всю жизнь прожили вместе, поддерживая друг друга. Муж помог певице добиться успеха. Благодаря ему была основана группа "Красная рута", в которой София Михайловна стала солисткой.
- Вместе они прожили больше тридцати лет – до самой смерти Анатолия Евдокименко. Он скончался на 61 году жизни, не пережив третий инсульт. Анатолий похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
- Артистка тяжело переживала эту потерю, она перестала выступать и появляться на торжественных мероприятиях. Спустя всего год после трагедии Ротару впервые вышла на сцену, посвятив выступление памяти Евдокименко.
- После этого Софии Ротару несколько раз приписывали романы, но их все опровергал сын Руслан. Он утверждал, что его мать одинока.