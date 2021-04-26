26 апреля в семье Джамалы и Сеита-Бекира Сулейманова праздник. 4 года назад влюбленные соединили свои судьбы. За это время они успели стать родителями двоих детей.

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Джамала поздравила любимого с годовщиной свадьбы

На личной инстаграм-странице знаменитость распространила видеоролик, в котором собрала лучшие и самые чувственные фотографии, где позирует вместе с мужем. Влюбленные не стесняются показывать искренние чувства и наслаждаются каждым мгновением, которое проводят вместе.

В видео под авторскую песню исполнительницы можно увидеть фото из повседневности, свадьбы, совместных путешествий. Также Джамала вспомнила те особые периоды, когда была беременной. Конечно, теперь семья пополнилась еще двумя мужчинами – сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гира.

С тобой у меня получаются самые лучшие фото. У нас лучшие путешествия, лучшие дети! Мы – птицы, которые не хотят уединения. Только вместе! 4 года вместе,

– с нежностью написала Джа в публикации.

В комментариях друзья и поклонники певицы присоединились к поздравлениям.