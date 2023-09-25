Ждет длительный путь реабилитации, – Софи Лорен госпитализировали для экстренной операции
Источник:The Hollywood Reporter
На днях со знаменитой итальянской певицей и актрисой Софи Лорен произошел несчастный инцидент. Поэтому звезда сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.
Оказалось, что женщина упала и поломала бедренную кость. Ей экстренно сделали операцию и теперь ее жди продолжительный путь реабилитации. Однако врачи дают оптимистические прогнозы.
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Софи Лорен попала в больницу
Это произошло в воскресенье, 24 сентября, после того, как знаменитость упала в ванной в своем доме в Швейцарии. В Лорен обнаружили несколько переломов, самым тяжелым из которых является перелом бедренной кости. Сейчас звезда получает медицинскую помощь под пристальным наблюдением команды врачей. Примечательно, что сыновья актрисы Карло и Эдоардо остаются рядом с мамой в это тяжелое время.
Врачи дают оптимистичный, но осторожный прогноз результата операции и выздоровления Лорен. Ее ждет длительный путь реабилитации,
– отметил источник из близкого окружения актрисы.
Мировые звезды, у которых есть проблемы со здоровьем
- Известная канадская супермодель Линда Евангелиста впервые рассказала, что больна раком молочной железы. В 2018 году после планового визита к маммологу ей диагностировали онкологию. Модель призналась, что ей пришлось перенести двойную мастэктомию (удаление обеих грудей – эту операцию делают во избежание рецидива).
- Актер Арнольд Шварценеггер поставил на паузу свои тренировки и занятия спортом. Это произошло после того, как звезду госпитализировали после травмы. Мужчина сильно повредил локтевой нерв. Серьезная травма повлекла за собой хирургическое вмешательство. Но операция прошла удачно и без осложнений. Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, он носит на правой руке защитную повязку. Однако пока что Арнольду Шварценеггеру нельзя прибегать к сложным физическим нагрузкам.
- Адель выступила в Лас-Вегасе. Однако во время концерта ей стало плохо, из-за чего она вынуждена была взять перерыв и уйти за кулисы. Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.