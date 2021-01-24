Неделю назад певица Джамала объявила, что начинает борьбу с лишним весом и хочет похудеть на 10 килограммов. На днях она улетела на отдых в Египет и нарушила диету. О своем срыве звезда рассказала поклонникам.

После вторых родов в июне прошлого года Джамала поправилась на 10 килограммов. Мама двух сыновей призналась, что хочет вернуть прежние формы и начала борьбу с накопленной "десяточкой". Соблюдать диету и режим тренировок певица продолжает и на отдыхе в Египте, однако без срывов не обошлось, призналась она в Инстаграме.

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Джамала нарушила диету на отдыхе

Вместе с друзьями артистка остановилась в пятизвездочном отеле в курортном городке Шарм-эш-Шейх. Она рассказала, что в восторге от местной кухни, сладостей и разнообразия блюд, поэтому сдерживать себя звезде крайне трудно. Кроме того, певица до сих пор кормит грудью семимесячного сына Селим-Гирея, а во время ГВ аппетит у мамочек повышен.

Соблазн подстерегает нас на каждом шагу, выбор только за нами. Но временами ты ощущаешь себя настолько слабым, так себя жалеешь, как никто не пожалеет на целом свете. И да, это я о еде,

– призналась Джамала.

Если раньше у нее были небольшие срывы – несколько кусочков арбуза, две клубники, два финика, то на днях не устояла перед шоколадным фонданом во время ужина во французском ресторане. Джамала долго корила себя, однако диетолог посоветовала не зацикливаться на этой ошибке и продолжать придерживаться диеты.

Джамала показала, чем питается на диете

Даже на отдыхе в Египте знаменитость пытается следовать советам личного диетолога. Так, она завтракает овощными салатами, омлетами, фруктами, обедает курятиной, свежими или тушеными овощами, супами, кашами, рыбой, ужинает морепродуктами и салатами, а перекус – это преимущественно орехи.

"Моя диета сформирована согласно моим анализам, с учетом грудного вскармливания и под наблюдением врача", – подчеркнула Джамала. Однако звезда надеется, что ее пример поможет поклонникам пересмотреть и свое питание.

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