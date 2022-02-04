Снова в отпуск: Санта Димопулос с детьми улетела на Мальдивы

Звездная мамочка Санта Димопулос отдыхала в Дубае, а теперь улетела на Мальдивы. Артистка делится яркими фотографиями из райского уголка планеты.

Звездные отпуска продолжаются. Санта Димопулос обожает путешествия, поэтому не упускает никакой возможности отдохнуть на берегу океана.

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Санта Димопулос на Мальдивах

В инстаграм-сториз знаменитость сообщила, что уже добралась до гостиницы, в которой проведет отпуск. Пока она не показала образы, которые выбрала для путешествия, но очаровала невероятно красивыми пейзажами острова. Судя по фото, которые Санта опубликовала в сториз, она остановилась в отеле на побережье океана. Кроме того, у звезды есть собственный бассейн с потрясающим видом.

Также Санта опубликовала видео, где ее маленькая дочь купается в бирюзовой водичке. Дети Димопулос обожают отпуск за границей. Они постоянно узнают что-то новое. Звездная мамочка и ее потомки счастливы.



Санта Димопулос на Мальдивах / Скриншот инстаграм-сториз Санты Димопулос

Санта Димопулос на Мальдивах / Скриншот инстаграм-сториз Санты Димопулос

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