Снесло два этажа, – дизайнер Эльвира Гасанова показала дом в Буче, в который попала ракета

Основательница украинского бренда GASANOVA вернулась в свой разбитый дом в Буче. От него почти ничего не осталось – сначала там жили русские вояки, а затем попали снаряд и ракета. Однако Эльвира Гасанова благодарна за то, что дом не сожгли.

К счастью, из имения под Киевом Эльвира Гасанова выехала до того, как туда зашла русская армия. Возможно, это спасло жизнь ей, ее мужу Эхтираму и дочери Айлин. Однако дом звездной семьи не уцелел, он полностью разбомблен.

Читайте также Ракета долетела, – MELOVIN признался, уцелела ли его квартира на Софиевской Борщаговке

Эльвира Гасанова показала разбитый дом в Буче

Это был наш дом. У меня внутри осталась только пустота. Гнев и ненависть сменились желанием работать много, дико много, до изнеможения. Досадно? Очень,

– не стала скрывать эмоций Эльвира Гасанова.

"Спасибо, что не сожгли дом. Кто бы мог подумать, что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, ели и некоторое время жили там орки, и сейчас я благодарю, что дом не сожгли. Попал снаряд, ракета, снесено два этажа, но он не горел", – добавила дизайнер.

Разбомбленный дом Эльвиры Гасановой в Буче: фото и видео

Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо

То, что в ее доме жили русские вояки, Эльвира Гасанова поняла из сухпайка, который орки оставили после себя. Его содержимое модельер показала на 64-тысячную аудиторию в инстаграме.

Сухпаек русского солдата, который Эльвира Гасанова нашла в своем доме: фото

что семья Эльвиры Гасановой уже вернулась домой: "Сегодня была первая ночь снова дома! Это чувство не похоже ни на что. Полноценное счастье! Моя дочь впервые за 3 месяца спала в своей кровати, а не в коляске". Очевидно, речь идет о другом доме в Киевской области, не в Буче.

Основательница успешного бренда GASANOVA призналась, что сейчас держится только из-за работы. Она публично поблагодарила всех своих клиентов и партнеров, благодаря которым не думает "об этих нелюдях".

Я живу желанием помочь и возродить Украину. Все получат по достоинству. Все, кто поддерживал и говорил, что Украина сама виновата. Ждите, возмездие придет,

– выразилась дизайнер.

Читайте также "Машину топором покоцали": солистка KAZKA увидела, как российские оккупанты разгромили ее дом

В комментариях ее поддержали звездные друзья, с которыми она не раз сотрудничала до войны: