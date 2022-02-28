Снаряд посреди детской площадки: Снежана Бабкина поделилась жуткими фото после обстрела Харькова

Жена популярного певца Сергея Бабкина – Снежана опубликовала в сети шокирующие фото из обстрелянного Харькова. На детскую площадку, которая находится неподалеку от дома звезды, упал снаряд.

Российские захватчики жестоко обстреляли город Харьков. Оккупанты били "градами" по мирным жителям и их домам.

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Снежана Бабкина распространила фотографии от своей мамы и соседей, ведь она с семьей уехала в более безопасный Днепр. Женщина рассказала, что теперь видом их детской площадки стал неразорванный снаряд.



Снаряд на детской площадке / Фото из инстаграммы Снежаны Бабковой



Снаряд на детской площадке недалеко от дома Бабкиных / Фото из инстаграммы

Также женщина обнародовала фото, сделанное с балкона ее собственного дома. На нем видны устрашающие результаты обстрела города.



Обстрел Харькова / Фото с инстаграммы Бабкиной

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