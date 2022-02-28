На своей инстаграм-странице Заливако опубликовал ряд видео с устрашающими кадрами обстрелянного Харькова. Шоумен открыто обвинил Российскую Федерацию во всех убийствах и разрухе, которые она принесла своими армиями на украинскую землю.

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Путин обманул вас, нас и весь мир. Эта сука прячется за спины своих солдат и приказывает идти насмерть. Уходите отсюда, здесь нехай вам делать! Ваш враг – это Путин,

– обратился к россиянам Михаил Заливако.

На видео видно, как цинично кафиры бомбят гражданских жителей и их дома. После жестоких обстрелов в городе много раненых и умерших.

Россия пишу тебе и всем, кто в ней живет.

Ты уже все сделала, ты откатила экономику и развитие на десять лет назад минимум. Ты унесла жизни сотни людей и тысячи своих молодых пацанов, которые даже не знали, куда едут,

– написал Михаил Заливако.

Полный текст публикации:

А это мой родной город Харьков сегодня. 28.02.2022.

5-й день так называемого «освобождения» от нео-нацистов и бандеровцев.