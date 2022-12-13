"Труднее, чем на фронте": на беременную снайпершу Жанну д'Арк набросились из-за пиара

В октябре звездная снайперша Евгения Эмеральд объявила, что беременна, и война для нее закончилась. Однако в тылу ей тяжелее, чем на фронте, ведь кроме того, что мучает совесть, ее без конца хейтят.

Украинская снайперша с позывным "Жанна д'Арк" постоянно отмечает то, что из-за второй беременности не довоевала, не выгнала врага, как обещала. Однако "диванные эксперты" все равно "добивают" ее в сети. Эмеральд досадили так, что в инстаграме она ответила на все упреки.

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Беременная снайперша Эмеральд ответила на упреки о пиаре

В тылу труднее, чем на фронте. У меня нет покоя. Регулярно я получаю угрозы, проклятия! А недавно от "своих" услышала, что я никто и зовут меня никак, после чего вообще руки опускаются,

– поделилась Евгения Эмеральд.

Она напомнила, что 24 февраля пожертвовала всем ради справедливости, свободы и будущего – ювелирным бизнесом, который строила годами, здоровьем, которое "гробила в течение 6,5 месяцев". У Эмеральд нет ни награды, ни грамоты, ни звания, поэтому интервью она дает не ради пиара, а ради борьбы с пропагандой.

"Мне уже надоело слышать об этом пиаре! Что я от этого имею? Слава мне не нужна, деньги мне за это не платят, мое здоровье не вернуть. Но при этом я трачу невероятное количество энергии и времени, потому что считаю, что информационная война очень важна", – разъяснила "Жанна д'Арк".

Евгения Эмеральд пожаловалась на хейтеров / Фото из инстаграма снайперши

Вместе с тем она поблагодарила за поддержку украинцев и мужа, за которого вышла замуж прямо на передовой. Их расписал генерал ВСУ, ведь Евгений тоже доброволец, и сделал предложение он снайперши на третий день знакомства. "Из первого общения у меня что-то йокнуло, и я сказала маме, что познакомилась со своим будущим мужем", – делилась Евгения Эмеральд в августе.

Интересно, что в комментариях "украинскую Жанну д'Арк" поддержал певец Саша Чемеров из "Культурного десанта" Коли Серги. "Обнимаю крепко. Пусть все идут в ж*пу", – не подбирая слов написал артист. Эмеральд оценила: "Обожаю тебя".