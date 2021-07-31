Сможет подтвердить ложь: Джонни Депп выиграл в суде против Эмбер Херд

Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа добросовестно работали над его делом против Эмбер Херд. В январе они обнаружили, что актриса не отдала 7 миллионов долларов на благотворительность, как обещала. После подачи петиции в суде заверили, что теперь проверят, куда пошли средства Херд.

В январе 2021 года команда Джонни Деппа нашла неточности и ложь в показаниях Эмбер Херд относительно дела 7 миллионов, которые полностью должны были пойти на благотворительность. Адвокаты подали петицию в Верховный суд Нью-Йорка с просьбой передать документы, которые подтвердят, выполнила ли актриса обещание.

К слову Джордж и Амаль Клуни прокомментировали слухи о беременности

Верховный суд Нью-Йорка удовлетворил это ходатайство – Джонни Депп выиграл суд. Организация, которая должна была принять сумму денег от Херд, должна предоставить данные о пожертвованиях.

Это может стать важным шагом в судебной тяжбе Деппа против Эмбер Херд, ведь когда документы подтвердят ложь, станет понятно, что актриса могла обмануть судью не один раз.

О каких деньгах идет речь

Громкий развод актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд произошел в 2016 году. После этого звезда выплатил бывшей жене 7 миллионов долларов. Женщина заявила, что ей эти деньги не нужны, поэтому она отдаст их на благотворительность.

Эмбер Херд должна была разделить полученную сумму между двумя организациями: Американским союзом защиты гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

Зато адвокаты Джонни Деппа изучили финансовые документы Американского союза защиты детей, с которых заметно, что актриса выплатила только 100 тысяч долларов, а не обещанных 3,5 миллиона.

Отметим, команда Джонни Деппа не впервые доказывает ложь Эмбер Херд. Актриса якобы утверждала, что муж после одного из конфликтов был агрессивным, нанес ей травмы, а в доме устроил погром. Полицейские были на месте происшествия, видео с их нагрудных камер подтверждают неточность слов звезды. К тому же на теле Херд не нашли никаких повреждений, а в доме не было материального ущерба.