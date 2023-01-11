Не приглашали, – принц Гарри вспомнил, как прощался с бабушкой Елизаветой II

Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о прощании с Елизаветой II. По словам герцога, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал.

8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Внук принц Гарри не успел прилететь к ней до момента ухода из жизни, о чем рассказал в книге "Запасной".

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Принц Гарри о похоронах Елизаветы II

Гарри поделился, что в день смерти монархини, когда все родственники собирались ехать в Балморал, он позвонил по телефону брату Уильяму. Тогда его не пригласили на самолет, по которому члены семьи добирались в Шотландию.

Я спросил своего брата: – Какие у тебя планы? Как ты и Кейт планируете добраться туда? А потом, через пару часов, вы знаете, все члены семьи, живущие в районе Виндзора и Эскота, вместе прыгнули в самолет на 12-16 мест. Меня не приглашали,

– признался принц Гарри.



Гарри и Меган на похоронах королевы / Фото Sky News

Бывший герцог добрался до имения самостоятельно. Тогда он таки увидел бабушку, но она к тому времени ушла из жизни. "Я вошел в холл, и моя тетя, принцесса Анна была там, чтобы поздравить меня. Она спросила, хочу ли я ее увидеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя, хороша ли это идея? И я такой: Знаешь что?

"Она ушла из жизни, и ее муж ждал ее. Они оба похоронены вместе", - высказался принц Гарри о бабушке и дедушке принца Филиппа.

О чем рассказал Гарри в мемуарах: тезисы

Принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Но брат не только кричал на него, но и напал – якобы повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.

Также сын короля похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.

Гарри признался, что он и принц Уильям был против брака отца Чарльза III с Камиллой. Герцог называл мачеху "опасной" вроде бы из-за ее договоренности с прессой.