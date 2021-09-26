Слышать мир сердцем: известные звезды, которые живут и творят с нарушениями слуха

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в мире отмечают Международный день глухих. Нарушение слуха довольно распространенная проблема человечества, с которой живут не только обычные люди, но и известные знаменитости. Актеры, музыканты и в конце певцы не оставляют своего творчества из-за изъяна слуха и не стесняются рассказывать о своем нелегком пути, который они преодолевают, живя с этим недугом

Ухудшение или потеря слуха может вызвать у человека депрессию, чувство заброшенности и тому подобное. Специально для поддержки всех, кто живет с проблемой глухоты, в 1958 году установили Международный день глухих. Среди жителей нашей планеты, которые живут с нарушениями слуха, есть очень талантливые и незаурядные личности.

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Звезды, которые живут с нарушениями слуха

Марли Мэтлин

Американская актриса Марли Метлин успешно строит свою карьеру несмотря на полную глухоту. Звезда потеряла слух еще ребенком и была единственной в семье у кого развилось это отклонение.



Звезды, которые живут с глухотой: Марли Мэтлин / Фото из инстаграма актрисы

Однако мечта Марли работать в кинематографе была сильнее страха и болезни. Уверенно шагая по актерской тропе, Марли Мэтлин стала самой молодой актрисой, получившей престижную премию Оскар за фильм "Дети малого бога". Также она стала первой и единственной глухой актрисой, которая завоевала эту кинонаграду.

Кроме Оскара, Метлин является обладательницей ряда премий, таких как Золотой Глобус, Эмми. За большие достижения в американском кино, знаменитость почтили на Голливудской аллее славы, где посвятили ей личную звезду.

Sting

Легенда музыкального мира – Sting получил нарушение слуха, вследствие своей певческой карьеры. Долгое время певец работал с очень громкой музыкой, что значительно ухудшило его возможность слышать.

По рекомендациям врачей исполнитель хита Shape of my heart даже начал носить слуховой аппарат. Однако впоследствии певцу это надоело и он перестал использовать устройство, ведь "слышал больше, чем хотел".

Sting – Shape of My Heart: смотрите видео онлайн

Барбра Стрейзанд

Обладательница двух премий Оскар, четырех Золотых глобусов и одиннадцати Эмми Барбра Стрейзанд болеет тинитусом. Это нарушение слуха, которое сопровождается звоном или шумом в ушах.

Барбра Стрейзанд – Woman in love: слушайте песню онлайн

Знаменитость заболела еще будучи ребенком и не говорила родным, что ее беспокоит болезнь. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, Барбра укутывала голову шарфом, когда начинался приступ шума в ушах.

Лишь позже певица сходила на медосмотр и врачи обнаружили у нее этот недуг. Сейчас Стрейзанд признается, что ночью должна носить специальный аппарат, который облегчает течение тинитуса и позволяет ей спокойно спать.

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Холли Берри

Звезда фильма "Женщина-кошка" Холли Берри глуха на левое ухо. Выдающаяся актриса стала жертвой семейного тирана. Будучи в отношениях с актером Уэсли Снайпсом, Берри подвергалась насилию с его стороны.

Во время одной из ссор мужчина поднял руку на актрису и ударил ее в висок, чем спровоцировал разрыв барабанной перепонки. Холли знает, что ей нужно носить слуховой аппарат, однако стесняется его надевать в публичных местах.



Звезды, которые живут с нарушением слуха / Фото из инстаграма Холли Берри

Холли Берри является одной из самых оплачиваемых актрис Голливуда, а также входит в список самых красивых женщин планеты. Артистка стала первой темнокожей женщиной в истории кинематографа, получившей Оскар за главную роль в ленте. Также звезда имеет в своем "арсенале наград" премии Эмми и Золотой Глобус.

Джоди Фостер

Актриса Джоди Фостер не боится показывать, что имеет проблемы со слухом. Исполнительница роли Кларис Старлинг в культовом "Молчании ягнят", носит слуховой аппарат всюду, кроме красных дорожек. Какой диагноз у Фостер – неизвестно, ведь она сама никогда не комментировала факт болезни.



Звезды, которые живут с глухотой / Фото Victor Demarchelier Net-A-Porter

Вупи Голдберг

Комедиантка и актриса Вупи Голдберг награждена четырьмя главными кинопремиями – Оскаром, Эмми, Золотым Глобусом и Тони. В 2011 году женщина публично призналась, что носит слуховые аппараты в обоих ушах. Причиной такого ухудшения слуха стала любовь Вупи к громкой музыке и громким местам.



Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме "Призрак" / Кадр из ленты

Сейчас актриса использует свою жизненную историю, как пример для других. Голдберг является волонтером Слухового фонда марки Starkey, где призывает всю молодежь беречь свой слух и уменьшать звук при прослушивании музыки.

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Джерард Батлер

Главный спартанец Голливуда – Джерард Батлер в детстве перенес инфекционное заболевание, которое дало осложнение на его слух. Тогда родители будущего актера сделали ему операцию на правом ухе, чтобы парень мог слышать. Вмешательство врачей помогло спасти ситуацию, но ушная раковина Джерарда деформировалась.



Мировые знаменитости, обладающие нарушением слуха / Фото из инстаграма Батлера

Уже во взрослом возрасте Батлер решился исправить эту деформацию у пластического хирурга. Хоть операция прошла удачно, у актера появился звон в ушах, который потом диагностировали как тинитус.

Крис Мартин

Солист инди-рок-группы Coldplay Крис Мартин всю жизнь горит музыкой. Певец любит проводить время на шумных вечеринках, а также выступает на не менее громких концертах. Такой "шумный" образ жизни дал свое, поэтому Мартин заболел тинитусом.

По словам исполнителя, он уже более 10 лет борется с недугом и таки успел обратиться к врачу перед тем, как болезнь начала прогрессировать. Сейчас певец носит специальные фильтры – защиту в ушах, когда записывает музыку или дает концерты.

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