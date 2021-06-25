Согласно исследованиям, витилиго болеет около 1% населения нашей планеты. Эта болезнь возникает по причине нарушения пигментации кожи, а если конкретнее, то пигмент меланин исчезает на отдельных участках кожи человека. Специально для того, чтобы повысить осведомленность общественности об этом недуге и основали Всемирный день витилиго, который чествуют 25 июня.

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Знаменитости, которые живут с болезнью витилиго

Винни Харлоу

Пожалуй, самым знаменитым человеком, имеющим витилиго является топмодель Винни Харлоу. Своей необычной внешностью девушка покорила мир моды и стала любимицей самых известных дизайнеров и фэшн-фотографов.

Звезды с витилиго / Фото Инстаграм Винни Харлоу

Манекенщица еще в детстве заболела витилиго и поэтому получала кучу обид от сверстников, которые называли ее коровой. Однако Винни не обращала внимания на буллинг и даже попала в шоу "Топ-модель по-американски", где получила бешеную популярность.

Майкл Джексон

Король попмузыки Майкл Джексон тоже боролся с витилиго. Певец долгое время скрывал болезнь и даже был вынужден делать ряд пластических операций в отношении выбеливания кожи.

Знаменитости с витилиго / Фото WIREIMAGE

Артист часто сталкивался с волной возмущения в его сторону и обвинениями, что он стесняется своего происхождения. В 1993 году на шоу у известной телеведущей Опры Уинфри Джексон публично признался, что болеет витилиго.

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Стив Мартин

Популярный американский комедийный актер Стив Мартин живет с витилиго более 30 лет. Мужчина ведет активный образ жизни и не видит своего существования без юмора.

Звезды с витилиго Стив Мартин / Фото AP

Именно веселый настрой помог Мартину занять шестое место в сотне лучших комиков. В списке его наград – Эмми, Грэмми и неоднократные признания в качестве лучшего артиста комедийного жанра.

Ли Томас

Американский телеведущий Ли Томас более 25 лет скрывал тот факт, что он болеет витилиго. Причиной такого решения было то, что мужчина боялся поддаться насмешкам и потерять карьеру. Тем не менее, в 2018 году Томас решился и впервые вышел в эфир без привычного грима.

Загримированный Ли Томас вместе с коллегой / Фото dailymail.co.uk

Теперь человек прилагает немало усилий для того, чтобы общество с пониманием относилось к людям с витилиго и всячески их поддерживало.

Джон Хэмм

Звезда сериала "Безумцы" и фильма "Малыш на драйве" – Джон Хэмм заболел витилиго из-за стресса. Из-за напряженной жизни у звезды начали появляться белые пятна на коже рук. Сам актер считает витилиго нормальным состоянием, особенно в моменты, когда он нервничает. Мужчина вовсе не комплексует в отношении недуга, а наоборот считает его "изюминкой".



Витилиго у знаменитостей: Джон Хэмм / Фото Getty Images