Альбинизм является редким заболеванием, которое выражается недостатком меланина в волосах, коже и глазах. Этот недостаток пигмента вызывает уязвимость к солнечным лучам и яркому свету. В результате почти все люди, страдающие альбинизмом, имеют нарушения зрения и склонны к развитию рака кожи.

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Однако, еще сложнее позиция в социуме людей с альбинизмом. Социальные стереотипы сначала "окрестили" их колдунами, которых массово преследовали и хотели истребить, а затем создали негативный образ в фильмах и книгах, где связали этих людей с преступностью и террором.

Часто из-за своей внешности люди с альбинизмом страдают от травли и неуместных шуток, которые тяжело отражаются на их психологическом состоянии. Однако, несмотря на издевательства и высмеивание, среди людей, живущих с альбинизмом, встречается много талантов, и каждый день они показывают себя миру и не боятся ни осуждения, ни общественных предубеждений.

Конни Чиу

Известная манекенщица Конни Чиу родом из Гонконга, однако в семь лет девочка переехала вместе с родителями в Швецию. Будучи четвертым ребенком в семье, она единственная родилась с болезнью альбинизма. Первые шаги в модельном бизнесе Конни Чиу сделала в 24-летнем возрасте, когда помогала сестре, которая училась на дизайнера одежды. Позже девушка прислала фото кутюрье Жану-Полю Готье, которого сразу поразила своей красотой. Так Чиу стала первой успешной моделью с альбинизмом.



Известные люди с альбинизмом: Конни Чиу / Фото Pinterest

Внешность Конни вызвала такой фурор в фэшн-индустрии, что с ней начали сотрудничать такие известные фотографы как Терри Ричардсон, Хайди Неймал, Пол Берли и Мартин Шмидт. Сейчас азиатке 52 года, она перестала заниматься моделингом, но открыла для себя новое хобби – джаз.

Шон Росс

Американец Шон Росс случайно попал в модельный бизнес, однако стал там действительно большой звездой. Парень принимал участие в различных проектах и ​​даже снимался в клипах таких популярных певиц как Кэти Перри и Бейонсе. Исключительную красоту Шона заметили и известные бренды Givenchy и Alexander McQueen, которые пригласили его на показы. Модель активно сотрудничает с изданиями Vogue, GQ, Paper, Another Magazine.



Знаменитости с альбинизмом / Фото инстаграма Шона Росса

По словам Росса, из-за альбинизма он часто сталкивался с большим количеством буллинга в его окружении. Его часто дразнили и обзывали "Порошком", "Замазкой" и "Каспером".

Стивен Томпсон

Лицо бренда Givenchy Стивен Томпсон не только покоряет обложки журналов и подиумы, но и занимается музыкой. Мужчина увлекается джазом, занимается благотворительностью и поддержкой фонда для детей с нарушениями зрения.



Известные люди, которые живут с альбинизмом Стивен Томпсон / Фото Roberto Patella

Также Томпсон снялся в киноленте под названием "Дочь Бога" вместе с такими знаменитыми актерами как Киану Ривз и Ана де Армас.

Диандра Форрест

Афроамериканская модель Диандра Форрест родилась в городке Бронкс, что в США. Зеленоглазая блондинка сразу всколыхнула сердца представителей модельных агентств и подписала контракты с лучшими из них: Ford Models Europe (Париж), Elite Model Management (Нью-Йорк), Izaio Models, Red Model Management (Нью-Йорк). К слову, Форрест снялась в клипах в Канье Уэста и Бейонсе.



Знаменитости с альбинизмом / Фото инстаграм Диандры Форрест

В школе Диандре приходилось терпеть унижения от сверстников, поэтому ее родители вынуждены были перевести девочку с государственной школы в специализированную. Сейчас манекенщица родила двоих детей и продолжает заниматься модельной карьерой.

Деннис Херли

Деннис Херли, несмотря на альбинизм, держит активную позицию в мире шоу-бизнеса, ведь успел попробовать себя в ролях певца, писателя, комика и актера. Херли участвовал в съемках таких фильмов, как "Код альбиноса", "Внутренний круг" и "Спаси меня".