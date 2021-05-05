Известно, что идеала не существует. К нему можно лишь приблизиться прикладывая усилия и "витесывая" свои моральные ценности. День борьбы за права людей с инвалидностью создан, чтобы показать обществу, с какими проблемами ежедневно сталкиваются эти люди, как они борются, улыбаются миру, вдохновляют других и пытаются вести обычный образ жизни.

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Знаменитости, которые живут с инвалидностью

Сильвестр Сталлоне

Культовый американский актер Сильвестр Сталлоне получил инвалидность еще при рождении. У матери артиста была осложненная беременность и во время родов врачи применили щипцы, чтобы будущий киноактер смог родиться. Этот метод слегка испортил внешность Сильвестра Сталлоне, ведь ему повредили нервные окончания лица. Нижнюю часть лица звезды, а именно щеку, губы и язык парализовало. Однако, актер смог сделать эти недостатки своей "визитной карточкой" и до сих пор пользуется огромной популярностью среди ценителей его творчества.



Сильвестр Сталлоне / Фото Globallookpress

Ник Вуйчич

Мотиватор и проповедник Ник Вуйчич родился с редким синдромом Тетра-Амелия. Из-за болезни у мужчины отсутствуют обе руки и ноги (частично есть одна стопа с двумя пальцами, что позволило Вуйчич в дальнейшем научиться ходить, плавать, кататься на скейте). Австралиец ездит по миру и собирает целые стадионы тех, кто хочет послушать его мотивационные речи.



Знаменитости с инвалидностью: Ник Вуйчич / Фото World Economic Forum

Известно, что в подростковом возрасте Ник Вуйчич хотел совершить суицид, ведь не видел смысла продолжать жизнь. Однако, он решил бороться и помогать другим своим примером. Сейчас мужчина написал ряд книг о своем жизненном пути, ведет активную жизнь, является любимым мужем и счастливым папой четырех детей.

Питер Динклэйдж

Известный актер Питер Динклэйдж живет с ахондроплазией – заболеванием, при котором человек вырастает не более, чем на 135 см. Мужчина начал свой актерский путь из театрального кружка католической школы. После окончания профильного колледжа снимался в эпизодических ролях.



Звезды с инвалидностью: Питер Динклэйдж / Фото Globallookpress

Сегодня Динклейдж известен всему миру по роли Тириона Ланнистера в знаменитом сериале "Игра престолов". За нее он получил Золотой глобус и премию Эмми. Мужчина с юмором относится и к своему диагнозу, и к своему росту. Кинозвезда утверждает, что это никогда не мешало ему вести насыщенную жизнь.

Марли Мэтлин

Киноактриса Марли Мэтлин доказывает, что успех напрямую связан с желанием действовать. Несмотря на нарушение слуха, женщина стала обладательницей ряда премий, таких как Золотой Глобус, Эмми, а также стала первой актрисой с недостатком слуха, которая получила Оскар. За карьерные достижения Мэтлин была удостоена собственной звезды на Голливудской Аллее славы.



Звезды с инвалидностью: Марли Мэтлин / Фото Globallookpress

Андреа Бочелли

Итальянский оперный певец не раз очаровывал публику своим необычайным тенором и манерой исполнения песен. Однако, еще с детства у Бочелли были проблемы со здоровьем и он боролся с глаукомой. В 12-летнем возрасте в голову будущего певца попал футбольный мяч и именно этот несчастный случай лишил маэстро зрения навсегда.



Звезды с инвалидностью: Андреа Бочелли / Фото Афиша концерта Андреа Бочелли

Но даже потеря зрения не погасила желания петь и Андреа Бочелли поехал учиться вокалу у известного оперного певца – Франко Корелли. В 1992 году запись с выступлением Бочелли услышал Лучано Паваротти и решил помочь артисту. Благодаря поддержке этого всемирно известного тенора Бочелли стал выступать в Европе и однажды дал концерт для Папы Римского.

Оксана Зубковская

Среди украинцев тоже есть люди, которые живут с инвалидностью и удивляют весь мир силой своего духа. Наши спортсмены известны удивительными рекордами, высокими достижениями и многочисленными медалями, которые они получают на соревнованиях. Одной из таких является параолимпийка Оксана Зубковская. Легкоатлетка является трехкратной паралимпийской чемпионкой, рекордсменкой мира в прыжках в длину среди спортсменов с нарушениями зрения.



Оксана Зубковская / Фото из личного архива спортсменки

Жамель Деббуз

Популярный франко-марокканский комедийный актер получил инвалидность в 14 лет. Жамель Деббуз вместе со своим другом был в метро, парни не заметили приближения поезда и он их зацепил. Товарищ актера погиб, а сам артист сильно повредил руку, в результате чего она атрофировалось.



Звезды с инвалидностью Жамель Деббуз / Фото Alberto Pizzoli

Пережить трагедию Деббузу помог реабилитационный центр. Там он увидел людей, которые полностью парализованы и понял, что должен использовать свой шанс на новую жизнь. Через два года после несчастного случая, Жамель начал сниматься в комедиях, а в начале 2000-х стал любимцем публики, сыграв в известных французских фильмах "Амели" и "Ангел-А", "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра".