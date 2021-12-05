Слушают Шакиру и бегают по кухне: принц Уильям рассказал про утренние ритуалы детей

Принц Уильям принял участие в одной из аудиопрограмм, где рассказал о роли музыки в его жизни. Он поделился забавным рассказом о том, как проходят его утренники с детьми.

В программе герцог Кембриджский рассказал о музыкальных предпочтениях его семьи. Он поделился, что с детства начал увлекаться музыкой – это ему привила мать принцесса Диана.

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Когда принцесса Диана везла Гарри и Уильяма в школу, она включала хит Тины Тернер Simply The Best. Эти утренники принц Уильям назвал "настоящими семейными моментами".

Принц Уильям о утренних ритуалах детей

Как рассказал герцог, его дети тоже унаследовали любовь к музыке. Утром Шарлотта и Джордж спорят между собой, какую песню они будут слушать в это утро.

Мне приходится принимать нелегкое решение и нужно быть справедливым. Если сегодня, к примеру, побеждает Джордж, то завтра обязательно должна победить Шарлотта. Хорошо, что пока Луи сохраняет нейтралитет,

– пошутил принц Уильям.

Любимым треком детей сегодня является Waka Waka Шакиры. Особенно на него реагирует принцесса Шарлотта.

"Шарлотта бегает по кухне в своих балетных костюмах или платьях. И заставляет всех присоединяться к ее импровизациям. Она сходит с ума от младшего брата. Поэтому преследует Луи, пытаясь одеть его в разные костюмы. Пожалуй, это самые счастливые утренние моменты, которые греют душу целый день" , – признался герцог.



Семья герцогов Кембриджских / Фото из инстаграмму герцогов Кембриджских

Что касается музыкальных пристрастий самого принца Уильяма, то он признался, что проснуться в понедельник ему лучше помогает песня знаменитых AC/DC – Thunderstruck.