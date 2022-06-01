Слова "защита детей" приобрели новое значение, - Маша Ефросинина о миссии матерей во время войны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до сих пор не может смириться с тем, что все дети Украины за последние 3 месяца вынуждены были повзрослеть, убегая от войны. Кто-то потерял родителей, кто-то – конечности из-за обстрелов, кто-то – счастливые и беззаботные мгновения жизни в школе или в садике.

Маша Ефросинина редко публикует в сети фотографии своих детей, особенно старшей дочери Наны. Однако в Международный день защиты детей она оставила черно-белое фото, где напомнила, насколько хрупким может быть детство.

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В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение: исполненного страха и отчаянной силы… Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как жестоко показала война являются самыми беззащитными созданиями…

– подумала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина с детьми / Фото из инстаграмма ведущей

В комментариях женщины-поклонницы Маши добавили, что страшно думать о том, что сегодняшние малыши будут в будущем называться "детьми войны". Также пользователи инстаграмма поделились собственными историями, как убегали от жестокой русско-украинской войны, чтобы сохранить жизнь детей.

Добавим, что Маша Ефросинина воспитывает совершеннолетнюю дочь Нану и сына Александра от бизнесмена Тимура Хромаева. Женщина оберегает конфиденциальность детей, поэтому редко публикует с ними фотографии.

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