Следуйте за российским кораблем, – финалист "Голоса країни-11" написал песню о войне

Финалист 11 сезона шоу "Голос страны" Тема Паучек, просматривая кадры убийств мирного населения, российских военных на территории Украины, написал песню и представил видео на нее.

Украина продолжает страдать от российских оккупантов. Вражеские войска активно обстреливают украинские города, убивают гражданское население, устраивают провокации. Об этой войне уже появляются новые песни.

Смотрите также "Убирайся, война": Павел Табаков презентовал песню о войне в Украине

Финалист "Голоса країни-11" написал песню о войне

Тема Паучек стал одним из самых ярких участников 11 сезона "Голоса страны". Война в Украине длится более 2 недель и за это время артист уже успел записать песню о кровавых событиях. Музыкант признался, что написал этот трек, просматривая видео с войны в нашем государстве. Также Тема обратился к оркам.

Слушайте, следуйте за русским кораблем! Вас здесь не ждали!

– подчеркнул певец.

Паучек выразил соболезнования родственникам, семьям, в которых погибли дети, сыновья, мамы. Победа обязательно будет за нами, а террористов мы никогда не простим!

Тема Паучек спел о войне: смотрите видео онлайн

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Текст публикации Темы Паучека:

Эта песня родилась, когда я смотрел на кадры, где убивают мирное население. Где гребаные русские войска вошли на наши земли, потому что им так захотелось.

Слушайте, следуйте за русским кораблем! Вас здесь не ждали!

Также хочу выразить соболезнования родственникам, семьям, в которых погибли дети, сыновья, мамы. Мы их никогда не простим! Самое главное – победа будет за нами! Слава Украине!