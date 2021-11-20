SLAVIA впервые показала квартиру, в которой прожила с Дзидзьо 10 лет: редкое видео

До переезда в столицу Дзидзьо и SLAVIA жили в квартире в Новояворовске, которая после развода осталась артисту. Певица ездила на малую Родину мужа, чтобы забрать свои вещи. Она решилась показать, как выглядело их первое жилье.

До скандального развода с женой Дзидзьо ничего не рассказывал о личной жизни и никогда не показывал свое семейное гнездышко. До сих пор неизвестно, как выглядела их с SLAVIA киевская квартира, однако певица опубликовала видео из дома в Новояворовске. На это жилье экс-супруги заработали в составе группы "Друзья".

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Судя по образу певицы, она еще летом приезжала в Новояворовск, чтобы "попрощаться с квартирой". Тогда все в ней напоминало о счастливом браке Дзидзьо из SLAVIA. В частности, общие фото – со времен студенчества, со свадьбы и заграничных путешествий.

Я переехала из Львова в Новояворовск к Михаилу. Здесь мы прожили десять лет. Долго мечтали о своем гнездышке и были первыми, кто поселился в новом доме. В начале жили без воды. Помогали друзья – возили воду из источника бутылями,

– поделилась певица.

Она показала ванну шоколадного цвета и призналась, что вечно драила дом, чтобы дома была идеальная чистота. Дзидзьо якобы часто ругал ее за то, что убирает до ночи. Да, SLAVIA намекнула, что ее гиперопека и привела к разводу, так как муж хотел видеть рядом не только домохозяйку.

"Резиновые перчатки – это must have. Я всегда что-то чистила и терла днем ​​и ночью. Муж ругался, почему я еще не в постели. Девушки, думайте", – загадочно написала артистка.

Квартира Дзидзьо и SLAVIA в Новояворовске / Видео из инстаграм-сторис певицы

Напомним, ранее SLAVIA рассказывала, что до популярности Дзидзьо они жили не в роскошных условиях. Вернувшись из Киева в Новояворовск пара поселилась на старой турбазе, а потом заработала на свою квартиру. В новостройку они заехали, когда там не было ни воды, ни холодильника.