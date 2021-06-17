SLAVIA показала спортивный образ во время путешествия по Украине: фото

Украинская певица SLAVIA, которая недавно объявила о разводе с Дзидзьо, путешествует по Украине. На днях она посетила Радомысль, где позировала на камеру в бежевых лосинах и топе.
SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) после развода пытается отвлечься. В этом ей помогают путешествия. Исполнительница путешествует по живописной Родине и изучает уголки родной земли. В путешествиях демонстрирует красивые образы.
Читайте также Почувствовала обмен энергии, – SLAVIA посетила дельфинарий и получила волну критики от фанатов
Спортивный look SLAVIA
Звезда побывала в историко-культурном комплексе "Замок Радомысль", где позировала на камеру в спортивном костюме. На серии фото, которые Ярослава опубликовала на личной странице в инстаграме, она позирует в бежевом костюме, состоящем из лосинов и топа с длинными рукавами. На талии девушка завязала белую спортивную кофту.
Комфортный наряд SLAVIA соединила с черными кроссовками. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж. Среди аксессуаров довершила look стильными солнцезащитными очками.
SLAVIA в спортивном костюме / Фото из инстаграма SLAVIA
В заметке знаменитость рассказала о культурном памятнике – замке "Радомысль", в котором ей удалось побывать:
- первое упоминание об этом замке датируется 1612 годом. Монахи Киево-Печерской Лавры построили там первую в центральной Украине бумажную фабрику;
- в 1902 году сооружение реконструировали под мельницу;
- в 1989 году в мельнице изготовили последнюю партию муки и забросили ее;
- в течение следующих 20 лет помещения разрушалось и превращалось в свалку. Территория была заболоченная, заброшенная;
- в 2007 году Ольга Богомолец помогла отреставрировать замок и вернуть его к жизни;
- на его территории создали историко-культурный комплекс с единственным в мире Музеем украинской домашней иконы. Поражает не только количество и уникальная коллекция икон, но и количество экспонатов исторической ценности украинского народа;
- в замке есть зал с уникальной акустикой, где проводят концерты;
- на территории замка, которая окружена водой, есть ландшафтный парк;
- в комплексе работает кафе, пекут блины, есть качели, лодки и другие необходимые вещи для отдыха всей семьей.