Слава Каминская призналась, когда рассекретит своего возлюбленного
Популярная украинская певица, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская не скрывает, что находится в отношениях. Однако своего бойфренда не хочет рассекречивать и держит личное счастье как можно дальше от посторонних глаз.
Источник:"Звездный путь"
Слава Каминская после развода с пластическим хирургом Эльдаром Каминским не делится подробностями из личной жизни. На личной странице в инстаграме артистка часто публикует фотографии с детьми, иногда с бывшим мужем, а вот настоящего избранника не показывает публике.
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На днях звезда дала интервью, в котором ответила на интересующий ее поклонников вопрос. Слава поделилась, что не будет рассекречивать своего любимого. Сейчас она не готова делать личную жизнь публичной.
Меньше знают – лучше спят. Я уже ошибалась, когда повсюду рассказывала о своей счастливой семье. Буду видеть ее только я и ее обладатель,
– рассказала Каминская.
Исполнительница не обнародует любимого, однако иногда рассказывает о нем. Каминская не скрывает, что счастлива, однако считает, что все остальное должно оставаться без внимания посторонних людей.
Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн
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