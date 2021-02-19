Популярная украинская певица, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская не скрывает, что находится в отношениях. Однако своего бойфренда не хочет рассекречивать и держит личное счастье как можно дальше от посторонних глаз.

Слава Каминская после развода с пластическим хирургом Эльдаром Каминским не делится подробностями из личной жизни. На личной странице в инстаграме артистка часто публикует фотографии с детьми, иногда с бывшим мужем, а вот настоящего избранника не показывает публике.

Читайте также Рамина Эсхакзай рассказала, почему не комментирует участие в шоу "Холостяк" и отношения с Козловским

На днях звезда дала интервью, в котором ответила на интересующий ее поклонников вопрос. Слава поделилась, что не будет рассекречивать своего любимого. Сейчас она не готова делать личную жизнь публичной.

Меньше знают – лучше спят. Я уже ошибалась, когда повсюду рассказывала о своей счастливой семье. Буду видеть ее только я и ее обладатель,

– рассказала Каминская.

Исполнительница не обнародует любимого, однако иногда рассказывает о нем. Каминская не скрывает, что счастлива, однако считает, что все остальное должно оставаться без внимания посторонних людей.

Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн