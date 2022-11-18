"Малыха, здесь есть жизнь": Слава Каминская отшила фанатку после лакшери сторис из Харькова
Источник:Слава Каминская
Неделю назад Слава Каминская вернулась в Украину из Нидерландов и поехала не домой в Киев, а в Харьков. В городе, который каждый день обстреливает Россия, певица ходит по ресторанам и наводит красоту, за что ей уже досталось.
В Украину Слава Каминская приехала ненадолго и уже готовится вернуться в Европу к детям и маме. Однако ее лакшери досуг не дает покоя пользователям инстаграма. После сторис с устрицами экс-участнице "НеАнгелов" упрекнула давняя фанатка.
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Каминская грубо ответила на хейт после сторис из Харькова
"Вы нормальный человек? Мне так жаль, столько ходить на концерты. Вы просто плохой человек", – написала поклонница артистке в директ.
Я в Харькове, малыха. И да, здесь есть жизнь,
– ответила Слава Каминская.
Интересно, что ранее певица показывала фото из косметологического кабинета и говорила, что России не сломать харьковчан: "Харьков живет! Не смотря на войну. Наш народ не победить! Красота по расписанию".
Слава Каминская ответила на хейт / Фото из инстаграм-сторис певицы
- Напомним, ранее Слава Каминская постила гламурные фото на фоне разрушений в Харькове. Инстаграм их якобы удалил, а она продублировала пост и написала: "Пусть увидят, как выглядит Харьков после "спасения".