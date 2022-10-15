Слава Каминская жестко поиздевалась над Викой из "НеАнгелов": сеть набросилась в ответ
Источник:Слава Каминская
Группа "НеАнгелы" распалась более года назад, а Слава Каминская до сих пор насмехается над экс-коллегой Викой Смеюхой. Она поиздевалась над ней из-за приветственного поста ко Дню защитников и защитниц Украины. Однако сеть "разнесла" певицу в ответ.
Слава Каминская и Вика Смеюха рассорились задолго до распада группы "НеАнгелы". Они били друг друга и унижали публично, так что не удивительно, что Каминская сделала это снова. Ее повеселил пост коллеги, которым она поздравила защитников и защитниц Украины.
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Как Слава Каминская поиздевалась над Викой из "НеАнгелов"
"Я горжусь и чувствую всеобъемлющую благодарность. Каждый день, но сегодня – особенно! Защитники и защитницы, ваша сила чувствуется каждую секунду нашей жизни. Традиция чествования украинской армии – одна из важнейших для нас дат! Ваше мужество, ваш героизм, ваши победы, я знаю точно, что благодаря им мы получим нашу, общую, долгожданную и неотвратимую победу добра над злом. Мы потомки самых сильных, самых смелых казаков, и сегодня как никогда смело подтверждаем, что наша нация необычайна и удивительна", – написала Вика в инстаграм-профиле.
Вика Смеюха поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото с инстаграма певицы
В комментариях под постом Виктории Смеюхи Слава Каминская отреагировала так: "Да за шо". В своем же профиле опубликовала скрин поста и подписала: "И не спрашивай меня ту би ор нот ту би".
В комментариях предположили, что Каминская потролила Вику из-за милитари принта топа, который напоминает камуфляж российской армии:
- "Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни";
- "У Виктории топ с орнаментом российской военной окраски. Это российский пиксель. Спросите у профессиональных военных. Темно-зеленую и болотную окраску имеет российская военная форма".
Слава Каминская поиздевалась над Викой Смеюхой / Скриншот с инстаграма певицы
Однако на этом Слава Каминская не остановилась и унизила Викторию в присутствии 6-летней дочери Лауры. "Мама, а Вика за Россию?", – спросила девочка. "Вика просто тупая", – ответила певица с едким смехом. Даже Лауре стало досадно, что ее мама оскорбляет Смеюху.
Сеть набросилась на Славу Каминскую в ответ
Фоловеры Славы Каминской не оценили ее юмор и решили, что она пытается самоутвердиться за счет бывшей коллеги. Кроме того, по мнению пользователей инстаграма, артистка – плохой пример для дочери:
- "Зачем себя такими постами унижать? Вместе работали, дружили, хорошие песни пели";
- "Никогда не была поклонницей Вики, но у Славы уже перебор";
- "Чтобы не происходило между вами, но это слишком. Слава, позор";
- "Может я чего-то не понимаю, Но мне кажется, зачем смотреть на других, бывших. Ты пошел дальше, а они в другую сторону. И Все. Своей жизнью надо жить";
- "По-моему, госпожа Слава уже исчерпала весь свой потенциал и не знает, чем больше триггерировать аудиторию. Такое поведение перечеркивает все ее достижения и таланты";
- "Слава никак не поймет, что Украина изменилась навеки. После всего пережитого у нас ценят искренность, добро, взаимопомощь, человечность. А насмешки, зависть и сарказм остались в совдепии, ну и в раше";
- "Быдло, которое паразитирует на скандалах и тому же учит своих детей. Гадко уже, отписка";
- "Теперь понятно, почему вы уже не пара со своим мужем. Интеллект из вас просто прет";
- "У Славы, пожалуй, за границей уже крыша течет и снова фигней страдает".