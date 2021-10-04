Слава Каминская очаровала фото с бывшим возлюбленным и детьми
Источник:инстаграм Славы Каминской
Слава и Эдгар Камински после развода остались в теплых отношениях. Они часто отдыхают вместе, проводят время с детьми. Певица в своем блоге показала, как прошли семейные выходные в столице.
Исполнительница не скрывает, что находится в дружеских отношениях с бывшим мужем и является примером для многих пар, ведь не всем после разрыва удается сохранять понимание.
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Новое фото Славы Каминской с семьей
Знаменитая семья сфотографировалась в Киеве. Слава и Эдгар позировали вместе с детьми на фоне фонтана и Днепра. Пластический хирург нежно обнимал бывшую жену и мило улыбался. На лицах потомков пары также сияли улыбки.
Для прогулки артистка выбрала черное платье, под которое надела розовую рубашку. Поверх было пальто коричневого цвета. Такую одежду звезда соединила с массивными сапогами. На лице она сделала легкий макияж, волосы уложила ровно и довершила look солнцезащитными очками.
"Папа, мама и миниатюрки в подарок", – трогательно подписала снимок Слава.
Слава и Эдгар Камински с детьми / Фото из инстаграма певицы
В комментариях замечательную семью засыпали комплиментами.
- "Ваши отношения – пример для всех пар, которые любят своих детей".
- "Жаль, что уже не пара, но молодцы, что сейчас в теплых отношениях".
- "Хорошая пара и семья".
- "Мудрость женщины!"
- "Люблю вашу семью! Счастья вам!"