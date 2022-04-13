Слава Каминская ответила "диванным патриотам" на обвинение в сторону бывшего мужа

Украинская певица Слава Каминская прокомментировала слухи о том, что ее экс-мужчина Эдгар уехал из страны. Она также показала, как пластический хирург помогал ВСУ финансово.

Украинская певица Слава Каминская вместе с детьми из-за войны уехала в Нидерланды. Поэтому в сети ходили слухи о том, что и ее бывший муж Эдгар так же покинул страну.

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Слава Каминская доказала, что ее муж помогает стране

Исполнительница опровергла все слухи о выезде экс-любимого из Украины.

Уважаемые диванные "патриоты", не надо мне писать чушь и клеветать фамилию нашей семьи! Несправедливость бесит. Прямо – "пир во время чумы"! Кому война, а кому и конкурентов, почему бы и не побрить, опираясь на псевдопатриотизм. Так вот: никто ничего, никуда не вывозил! Охрана, отмена,

– написала Слава Каминская.



Эдгар Каминский с дочерью / Фото с инстаграма Славы Каминской

Артистка добавила, что Эдгар Каминский активно помогает украинской армии и другим благотворительным фондам. Скриншоты с поличным она опубликовала на своей странице.

, что еще в первые дни полномасштабной войны Эдгар Каминский заявлял, что не будет покидать страну , даже несмотря на предложения европейцев переехать и работать за границей.

Как Эдгар Каминский помогал Украине / Фото с инстаграма Славы Каминской