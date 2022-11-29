60 процентов больше не вернется, – Слава Демин поразил заявлением о шоу-бизнесе

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что полномасштабная война сменила многих украинских артистов. Он поделился, что к ним пришло важное сознание.

Ведущий Слава Демин часто берет интервью у украинских знаменитостей, поэтому почувствовал, как они изменились после 24 февраля. По его словам, к большинству звезд пришло осознание.

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Слава Демин об украинском шоу-бизе

По словам ведущего и шоумена, большинство звезд украинского шоу-биза больше не вернут себе первые ступени. Придут новые таланты.

Процентов 60 того шоу-бизнеса, который был, больше не вернется в первые ступени. А будут новые артисты, новые лица,

– заявил Слава.

Демин добавил, что большинство звезд объединила одна важная черта – к ним всех пришло важное осознание. "Все поняли, что надо петь на украинском языке. Осознание пришло. 80% артистов, даже в быту общавшихся на русском языке, сейчас только на украинском общаются. И это круто".

Что другие думают об украинском шоу-бизе

Оля Цыбульская считает, что война разгромила украинский шоу-бизнес, потому что все иерархии рухнули. К тому же все теперь спели на украинском – а это создает реальный и прозрачный рынок с трезвой конкуренцией.

считает, что война разгромила украинский шоу-бизнес, потому что все иерархии рухнули. К тому же все теперь спели на украинском – а это создает реальный и прозрачный рынок с трезвой конкуренцией. О шоу-бизнесе в Украине высказывалась и защитница Екатерина Полищук. После выступления на "Голосе страны" она поделилась, что встретила только 20% искренних и понимающих, поэтому не видит себя на сцене.