На свидании с бывшей: Слава Демин провел выходной с экс-женой

Известный радиоведущий Слава Демин провел вечер с бывшей супругой Ксенией Мищенко. Экс-влюбленные побывали на шопинге и в кинотеатре.

Слава и Ксения после развода остались в дружеских отношениях, потому что воспитывают общего сына. Более того, они часто проводят вместе время и уже неоднократно намекали на возвращение отношений.

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Слава Демин был на свидании с экс-женой

В инстаграм-сториз шоумен распространил несколько фото с Ксенией. Слава показал, как они проводят время вместе. Сначала экс-супруги прогулялись по торговому центру. Демин вместе с экс-любимой сфотографировался в магазине косметики.

Встреча с бывшей женой прошла очень плодотворно,

– написал ведущий на фото.



Слава Демин с экс-любимой/ Скриншот инстаграм-сториз ведущего

А после шопинга они вдвоем пошли на фильм. В кинотеатре шоумен сделал забавное фото Ксении и пошутил, что ей этот кадр точно не понравится.

Фотографии с бывшей становятся все более интересными. Если до завтра больше не будет сториз, то знайте – она увидела эту фотку и вывезла меня в лес,

– в шутку сказал Демин.



Слава Демин с экс-любимой / Скриншот инстаграм-сториз ведущего

Несколько часов Слава не появлялся в сториз, поэтому подписчики поинтересовались, все ли с ним хорошо. Ведущий, как всегда, в шутку ответил: "Я жив. Она меня не догнала".



Слава Демин о свидании с экс-женой / Скриншот инстаграм-сториз ведущего

Напомним, недавно Слава рассказывал, что имел роман с известной ведущей, однако не рассекретил ее имя. Романтические отношения продолжались несколько месяцев, влюбленные жили вместе, но разошлись, потому что не смогли сойтись на бытовом уровне.