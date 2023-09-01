Слава Демин назвал имя артиста, которого считает самым главным кринжем шоу-бизнеса: кто это

В новом интервью Слава Демин признался, кого считает главным кринжем украинского шоу-бизнеса. Выяснилось, что это Олег Винник.

Артист уехал из Украины в Германию 26 февраля. Он рассказывал, что болеет редким заболевание, которое могло приковать его к инвалидной коляске. Так что за границей он якобы лечится.

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Слава Демин высказался об Олеге Виннике

В интервью на вопрос своей коллеги Татьяны Татарченко о том, кто является самым главным кринжем в шоубизнесе прямо сейчас. Слава Демин ответил: "Ну прямо сейчас (самый большой – 24 Канал) кринж, – по моему мнению, сейчас все-таки Олег Винник".

Кроме этого, ведущий также высказался об интервью, которое Олег Винник дал после полутора лет войны: "Это было поздно и немного странно, то, что он там говорил".

Что другие звезды думают об Олеге Виннике

Михаил Ясинский признался, что после начала полномасштабного вторжения дважды общался с артистом по телефону. По словам продюсера, певцу сложно понять все, что сейчас происходит в Украине. Все потому, что после 24 февраля исполнитель живет не в том же контексте, что и большинство украинцев.

"Винник — человек, совершенно не понимающий, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует", – объяснил Михаил.

Даша Астафьева отметила, что знаменитости обладают властью во время полномасштабного вторжения, ведь могут помогать другим и привлекать к этому свою аудиторию. Как неудачный пример звезда вспомнила об Олеге Виннике, который выбрал молчание, но объявился с интервью после полутора лет полномасштабного вторжения.

"Какая это власть – быть узнаваемым человеком и как это круто, когда ты можешь благодаря этому сделать сбор, помочь человеку, поддержать. Это и есть магия того, что ты избран небом, ты звезда. А не вот те звезды, которые имеют проблемы: "Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру". Это просто мем. Я о Виннике", – поделилась Астафьева.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк уже высказывался о мужчинах-звездах, которые уехали из страны. По его мнению, они имеют право убежать от войны, поэтому не осуждал их. Однако потом он поделился, что у него есть другая позиция по этому поводу. Ведущий считает, что Олег Винник сделал свой выбор, когда принял решение уехать за границу и остаться там. Однако, по словам продюсера, такой поступок "позорен в отношении ребят, которые в окопах".

"У меня нет никакого отношения к Олегу Виннику. Он уехал и остался за границей. Это его выбор. Если человек боится и бежит от войны, то это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это в отношении ребят, которые в окопах? Да, позорно", – сказал артист.