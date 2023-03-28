Слава Демин перестал дружить с "Холостяком" Алексом Топольским: "Лучше не общаться"

С героем шоу "Холостяк" Алексом Топольским Слава Демин дружил более 20 лет. Они были вместе с детства и даже стали кумами. Однако после выхода проекта в эфир вообще перестали общаться.

О куме Алексе Топольском Слава Демин заговорил после того, как тот, сидя на Бали, опубликовал видео под русский трек. Ведущего забросали возмутительными комментариями, а он ответил, что дружба с "Холостяком" окончена.

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Слава Демин перестал дружить с "Холостяком" Топольским

Еще два месяца назад, в январе 2023 года, Слава Демин записывал интервью с Алексом для своего ютуб-канала, а 28 марта объявил, что они больше не друзья. На удивление, их разъединил "Холостяк". После проекта шоумен якобы осознал, что у них разные принципы и взгляды на жизнь.

Через месяц после завершения шоу "Холостяк" мы с ним перестали общаться из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми. Сейчас я не имею никакого отношения к его жизни. Да, мы дружили с самого детства, но иногда приходит момент, когда дружба заканчивается и когда не хочется терять гармонию с собой. И потому лучше не общаться с некоторыми людьми. Это моя позиция,

– высказался Слава Демин.

"Алексу желаю как можно быстрее найти настоящую любовь, которая изменит его жизненные принципы", – закончил ведущий.

Напомним, Слава Демин снимался в одном из выпусков шоу "Холостяк-12" вместе с сыном Владом. Их пригласили гостями на первое индивидуальное свидание Алекса с Лизой. Тогда радиоведущий говорил, что Топольский для него как член семьи, ведь дружат они 23 года и не раз выручали друг друга.

"Настоящие близкие люди всегда проверены временем. И наша дружба как раз об этом. Мы тысячу раз выручали друг друга из разных ситуаций, всегда держали связь и могли рассчитывать на взаимную поддержку. Еще и кумами стали. Все это очень ценно для нас обоих. Мы одна семья", – писал Слава Демин в ноябре 2022 года.

Более того, у Славы Демина были прекрасные отношения с мамой Алекса, они даже встречались в Киеве во время съемок проекта: "Для меня тетя Наташа стала одной из самых родных, которая многое поддерживала меня в самые трудные моменты в жизни".

Слава Демин с Алексом Топольским и его мамой / Фото из инстаграма