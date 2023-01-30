Она деспот, – Слава Демин ошеломил правдой об отношениях с мамой

Ведущий Слава Демин ранее уже упоминал о сложных отношениях с матерью. Теперь заявил, что он абсолютно не хочет общаться с ней. Для мужчины она стала просто прохожей.

По словам ведущего, в детстве его никто не слушал, маме было безразлично, чем он интересовался. Из-за ее сложного характера и желания постоянно всеми командовать Демин перестал общаться с мамой.

Интересно В водоворот с головой не бросаюсь, – участница "Холостяка" призналась, что за ней ухаживал Слава Демин

Почему мама для Славы Демина стала прохожей

"Мне очень нравилась железная дорога, я ходил на детскую железную дорогу и меня мама туда не пускала, потом мне начало нравиться радио, и мне постоянно говорили фразу: "Да сколько можно, едва не задолбала тем радио". Я понимаю, что ей было тяжело. У нее сложный характер", – рассказал ведущий.

Сейчас у Славы нет никаких отношений с матерью. Он все давно простил ее, но общаться с женщиной все равно не хочет.

Я не хочу общаться с этим человеком. Для меня она стала как прохожая. Ну вот она есть, ну ладно. Я пытался несколько раз общаться с ней. У нее очень сложный характер, и она деспот. Должно быть только так, как она сказала, безапелляционно. Мне такое общение не подходит. У меня нет моральной потребности с ней общаться,

– поделился Демин.

Интервью Славы Демина: смотрите видео онлайн

Ведущий добавил, что отношения с мамой начали ухудшаться с 10 – 11 лет. До этого ведущий просто выполнял все, что говорит мама. А во втором классе начал прогуливать школу, шел на вокзал, ехал куда-то на электричке. По словам Славы, делал это, потому что хотелось свободы. А мама даже не пыталась поговорить, понять: "Мама, работая в управлении внутренних дел во Львовской области, она попросила знакомых следователей, чтобы они пошли за мной, посмотрели, куда хожу." А на вокзал, на железную дорогу? Хорошо". Все? А поговорить? Оно все накапливалось и накопилось до того, что в 12 лет я ушел из дома".

Напомним, в сентябре прошлого года ведущий рассказывал, что мама подала на него в суд, хотела получить алименты. "Мама у меня осталась только биологическая. Душевной мамы нет. И мы не будем идти одним путем", – подытожил тогда Демин. За время полномасштабной войны женщина пыталась связаться с сыном, но ничего не получилось. Внук тоже не желает общаться с ней.