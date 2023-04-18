Вычеркиваю токсического человека из жизни, – Слава Демин отреагировал на критику от кума Топольского

Слава Демин отреагировал на заявление Алекса Топольского, что он радуется проблемам друга. В ответ бывший друг назвал "Холостяка" токсичным и признался, что Алекс заблокировал его и его сына.

После долгой дружбы Слава Демин и Алекс Топольский поссорились. Алекс намекнул, якобы его бывший друг радовался неудачам, но Демин уже отреагировал на эти слова.

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Слава Демин ответил на обвинение Алекса

По его словам, я, как друг, не смог порадоваться за его успехи, а вот проблемам наоборот радовался... Отвечать на такое я не буду, не хочется, чтобы вы еще больше разочаровались в этом человеке,

– поделился ведущий.

Слава сообщил, что Алекс Топольский заблокировал его и сына и в инстаграмме. Похоже, что для Демина это стало неприятным сюрпризом, ведь "Холостяк" тепло отзывался о крестнике на шоу.

"А еще, когда у него брала интервью Анна Олицкая и спросила, кто у него остался в Украине, о крестнике он, конечно, не вспомнил. Но мы, в принципе, к этому уже привыкли. А вы, друзья, сами делайте выводы. О себе могу сказать, что я долго терплю, а в какой-то момент просто вычеркиваю токсичного человека из своей жизни. И это самый лучший способ чувствовать себя органично и комфортно", – подытожил Демин.

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Напомним, что Слава Демин прекратил общаться с кумом и другом Топольским в январе 2023 года, после выхода проекта "Холостяк". По его словам, виной стали разногласия во взглядах.

Однако Алекс имеет другое мнение на этот счет. Он считает, что Слава открыто и искренне радовался проблемам бывшего друга, потому что его "раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо".