Скоро уже будет Пасха: как Дорофеева, Тарабарова с детьми и военные "виснут" под тренд тиктока

Соцсети разрывает трек Мюсли UA, который выпустили на слова Матвея Бруса о Пасхе, колбасе и сардельках. Оригинальное видео, на котором мальчик рекламирует мясную продукцию родителей, набрало 11 миллионов в тиктоке, а свои ролики под ремикс записывают даже бойцы ВСУ.

Семья новой интернет-звезды Матвея Бруса живет в Киевской области и занимается переработкой мяса. Отец называет его "королем маркетинга", ведь сын часто рекламировал его товар на камеру. Однако в тиктоке "выстрелило" видео именно к Пасхальным праздникам, передает 24 Канал.

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"Скоро уже будет Пасха" разрывает тикток

Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо, колбасу, сардельки, курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте,

– сказал Матвей посреди поля.

За неделю видео стало вирусным, а юный фермер покорил команду Мюсли UA. Они выпустили тизер на свой новый трек и назвали его "будущим хитом 2023 года".

Мюсли UA, Матвей Брус – Скоро будет Пасха: смотрите видео онлайн

Реакция Дорофеевой, Тарабаровой и защитников на тренд тиктока

В комментариях Матвея называют "маминым бизнесменом" и "богом маркетинга", а видео под ремикс Мюсли UA снимают даже знаменитости – беременная Светлана Тарабарова с двумя детьми, Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным.

"Кто из вас будет красить яйца?" – подписала Дорофеева.

Украинские военные тоже подхватили тренд. Мы собрали самые яркие тиктоки защитников под хит "Скоро будет Пасха".

Кстати, совсем недавно в сети вирусился трек о "хорошей украинке" – "Гопак" Юлии Лущинской, которая спела на интервью у Гордона. Как на него реагировали блоггеры, комики и певцы, смотрите видео по ссылке.