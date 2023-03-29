Жена Павлика назвала потрясающую сумму, которую зарабатывает
Источник:Слава Демин
Блогер Екатерина Репяхова зарабатывает в инстаграмме и занимается бизнесом – имеет магазин детской одежды. Какую прибыль она приносит в семью и обогнала ли Виктора Павлика – читайте ниже.
Жена Виктора Павлика, недавно отважившаяся на пластическую операцию, дала интервью Славе Демину. Они обсудили заработки звездной семьи.
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Катя Репяхова о заработке и семейном бюджете
Слава поинтересовался, сколько инфлюэнсерша зарабатывает на инстаграме. Она ответила, что сумма превышает 100 тысяч гривен в месяц – это около 150 – 200 тысяч гривен.
Мой муж зарабатывает больше. В настоящее время реально очень активная концертная деятельность,
– поделилась Екатерина Репяхова.
Блогерша подтвердила, что семейный бюджет пары составляет примерно 10 тысяч долларов, и он общий для обоих. Они откладывают средства на жилье – дом или квартиру: "Рассматриваем и тот, и другой вариант. Когда реально будут деньги, тогда будем решать".
Катя также вспомнила о своем магазине детской одежды: "Бренд детской одежды себя окупает, но ощутимую прибыль не приносит. Я это понимала, это нормально, нужно два – три года, чтобы выйти на какой-то уровень".
Интервью Екатерины Репяховой: смотрите видео онлайн
- Заметим, Екатерина Репяхова потратила на ринопластику 3520 евро, а на септопластику (выравнивание перегородки носа) – 1100 евро. Суммарно это примерно 190 тысяч гривен.
- Также супруги недавно сделали масштабную покупку. Виктор Павлик приобрел себе новый белый кроссовер Land Rover Discovery Sport, который стоит не менее 2 миллионов гривен. Впрочем, на такую покупку пара решилась уже после того, как продали два своих автомобиля марки Toyota.